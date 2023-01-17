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На Київщині четверо дітей провалилося під кригу, є загиблий (відео)

Олександра Садова
glavcom.ua
На Київщині четверо дітей провалилося під кригу, є загиблий (відео)
скріншот з відео

Зазначається, що пошуки четвертої дитини тривають

У вівторок, 17 січня, у Київській області на річці Рось під кригу провалилось четверо дітей: двох врятовано, одна дитина загинула, пошуки четвертої тривають. Про це повідомляє ДСНС.

17 січня о 15:55 до Служби порятунку Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на річці Рось на льоду провалилось четверо дітей.

За інформацією рятувальників, поблизу річки проходив чоловік. Побачивши, що діти тонуть, він кинувся на допомогу.

За два пірнання у крижану воду чоловік зміг врятувати двох дівчат 2008 та 2010 років народження.

Третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла в лікарні.

Зазначається, що пошуки четвертої дитини тривають.

Нагадаємо, на Київщині у Вишгородському районі опівдні 7 січня рятувальники ДСНС отримали повідомлення про те, що в селі Нижча Дубечня на озері під лід провалилась людина.

Раніше спецпризначенці врятували киянку, яка разом із собакою провалилася під лід. Правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли жінку разом із песиком із крижаної води. 

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Теги: потонули дитина рятувальники Київщина річка ДСНС

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