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На Київщині через льодовий затор підтопило будинки: сапери підірвали кригу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Київщині через льодовий затор підтопило будинки: сапери підірвали кригу
Затор льоду у Київській області
фото: КМВА

Спеціалісти намагаються владнати ситуацію

На Київщині внаслідок затору льоду підтопило два десятки будинків. Сапери здійснили підриви криги, щоб зменшити рівень води. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Через льодяний затор на річці Десна піднялася вода в районі населених пунктів Зазим'я, Пухівка та Рожни. Місцева влада зафіксувала підтоплення приблизно 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах.  

У зв'язку з цим розгорнули штаб для ліквідації події. Зараз проводиться моніторинг акваторії річки Десна. 

У ніч проти 21 січня сапери провели серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я, аби знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах. 

Зауважимо, сильні й тривалі опади призвели до підтоплень на Закарпатті.

Раніше повідомлялося, що на Київщині у Вишгородському районі опівдні 7 січня рятувальники ДСНС отримали повідомлення про те, що в селі Нижча Дубечня на озері під лід провалилась людина.

До слова, у грудні спецпризначенці врятували киянку, яка разом із собакою провалилася під лід. Правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли жінку разом із песиком із крижаної води. 

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Теги: Київщина сапер

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