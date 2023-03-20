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У Києві на маршрути вийшли трамваї українського виробника (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві на маршрути вийшли трамваї українського виробника (фото)
фото: Віталій Кличко / Facebook

На маршрути вийшли новенькі трамваї українського виробника

Сьогодні у Києві на маршрут №33 (з Троєщини на Дарницю) вийшли вісім новеньких трамваїв українського виробника «Татра-Юг». Тепер маршрут курсування повністю відновлений. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Зазначається, що у пікові години інтервал руху на ньому складатиме 15 хвилин.

«Нові трамваї курсуватимуть оновленими коліями, що відремонтували на ділянці між вулицями Павла Усенка і Карельським провулком. Загалом оновили 1076 метрів колії, замінили 1809 шпал, демонтували два стрілочних переїзди», – йдеться в повідомленні.

У Києві на маршрути вийшли трамваї українського виробника (фото) фото 1
У Києві на маршрути вийшли трамваї українського виробника (фото) фото 2

Наразі на об’єкті завершують роботи з благоустрою.

До слова, нещодавно стало відомо, що у Києві цьогоріч з'явиться міст із металу «Азовсталі».

Теги: громадський транспорт Київ Віталій Кличко

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