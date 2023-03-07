Головна Країна Політика
search button user button menu button

Представник президента: за рік війни влада Чернігова не вирішила безпекове питання

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Представник президента: за рік війни влада Чернігова не вирішила безпекове питання
Нардеп вважає: дуже правильним кроком було би введення військових адміністрацій в усіх населених пунктах, де тривають бойові дії
фото: censor.net

Федір Веніславський наполягає на передачі повноважень місцевого самоврядування Чернігова міській військовій адміністрації

Представник президента у Верховній Раді і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський виступив за ухвалення проєкту парламенту щодо розширення повноважень начальника міської військової адміністрації Чернігова. Про це йдеться у матеріалі Главкома «Військові адміністрації Зеленського. Чому місцеве самоврядування стає дибки?».

Політик зазначив, що керівник обласної військової адміністрації Чернігівської області звернувся до президента з проханням ввести військову адміністрацію у Чернігові. Річ утім, що Чернігівська область та місто Чернігів – прифронтова територія, яка перебуває у постійній зоні ризику. Від чернігівського кордону до Росії приблизно 60-70 км, до Білорусії – 40-50 км.

«Судячи з інформації, наданої СБУ і головою військової адміністрації Чернігівщини, за рік війни Чернігівська міська рада практично нічого не зробила у питанні безпеки власних мешканців. Насамперед це стосується облаштування місць укриття та бомбосховищ і налагодження системи оповіщення населення», – переконаний Федір Веніславський.

На думку нардепа,  дуже правильним кроком було би введення військових адміністрацій в усіх населених пунктах, де тривають бойові дії. Маються на увазі, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська і Херсонська області. Веніславський наполягає, що це необхідно для оперативного прийняття рішень із відсічі агресії та безпеки громадян.

Нагадаємо, що 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд підтвердив рішення Яворівського районного суду Львівської області, яким міського голову Владислава Атрошенка визнано винним в адмінправопорушенні. Суди призначили йому 6,8 тис. грн штрафу з позбавленням права на рік обіймати посади, пов’язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування.  Функції міського голови взявся виконувати секретар ради Олександр Ломако.

Разом з тим, 7 лютого 2023 року президент вирішив утворити Чернігівську міську військову адміністрацію. А через десять днів призначив її начальником Дмитра Брижинського, екскомбата 93-ї механізованої бригади.

Дмитро Брижинський – людина з обойми голови військової обласної адміністрації В’ячеслава Чауса (останні пів року Брижинський очолював групу радників Чауса – «Главком»). Більше того, саме Чаус робив подання на створення міської військової адміністрації.

Читайте також: Військові адміністрації Зеленського. Чому місцеве самоврядування стає дибки?
Теги: Верховна Рада Чернігів влада Федір Веніславський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Питання дозволу на виїзд чоловіків за кордон розглядатиметься на Ставці – Данілов
Питання дозволу на виїзд чоловіків за кордон розглядатиметься на Ставці – Данілов
Генсек ООН прибув до України
Генсек ООН прибув до України
Представник президента: за рік війни влада Чернігова не вирішила безпекове питання
Представник президента: за рік війни влада Чернігова не вирішила безпекове питання
Залужний провів зустріч із генералами США, Британії та Польщі
Залужний провів зустріч із генералами США, Британії та Польщі
Зеленський повідомив, яке рішення військове командування ухвалило щодо Бахмута
Зеленський повідомив, яке рішення військове командування ухвалило щодо Бахмута
Завтра Київ відвідає генсек ООН: деталі візиту
Завтра Київ відвідає генсек ООН: деталі візиту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України
27K
Воїн, що сказав «Слава Україні» перед смертю. ЗМІ назвали ще одне ім'я (фото)
19K
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
19K
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць
13K
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Олександр Мацієвський. Героя, якого розстріляли росіяни, опізнано

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Вчора, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Вчора, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту