Представник президента: за рік війни влада Чернігова не вирішила безпекове питання

Нардеп вважає: дуже правильним кроком було би введення військових адміністрацій в усіх населених пунктах, де тривають бойові дії

Федір Веніславський наполягає на передачі повноважень місцевого самоврядування Чернігова міській військовій адміністрації

Представник президента у Верховній Раді і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський виступив за ухвалення проєкту парламенту щодо розширення повноважень начальника міської військової адміністрації Чернігова. Про це йдеться у матеріалі Главкома «Військові адміністрації Зеленського. Чому місцеве самоврядування стає дибки?».

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Політик зазначив, що керівник обласної військової адміністрації Чернігівської області звернувся до президента з проханням ввести військову адміністрацію у Чернігові. Річ утім, що Чернігівська область та місто Чернігів – прифронтова територія, яка перебуває у постійній зоні ризику. Від чернігівського кордону до Росії приблизно 60-70 км, до Білорусії – 40-50 км.

«Судячи з інформації, наданої СБУ і головою військової адміністрації Чернігівщини, за рік війни Чернігівська міська рада практично нічого не зробила у питанні безпеки власних мешканців. Насамперед це стосується облаштування місць укриття та бомбосховищ і налагодження системи оповіщення населення», – переконаний Федір Веніславський.

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На думку нардепа, дуже правильним кроком було би введення військових адміністрацій в усіх населених пунктах, де тривають бойові дії. Маються на увазі, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська і Херсонська області. Веніславський наполягає, що це необхідно для оперативного прийняття рішень із відсічі агресії та безпеки громадян.

Нагадаємо, що 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд підтвердив рішення Яворівського районного суду Львівської області, яким міського голову Владислава Атрошенка визнано винним в адмінправопорушенні. Суди призначили йому 6,8 тис. грн штрафу з позбавленням права на рік обіймати посади, пов’язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування. Функції міського голови взявся виконувати секретар ради Олександр Ломако.

Разом з тим, 7 лютого 2023 року президент вирішив утворити Чернігівську міську військову адміністрацію. А через десять днів призначив її начальником Дмитра Брижинського, екскомбата 93-ї механізованої бригади.

Дмитро Брижинський – людина з обойми голови військової обласної адміністрації В’ячеслава Чауса (останні пів року Брижинський очолював групу радників Чауса – «Главком»). Більше того, саме Чаус робив подання на створення міської військової адміністрації.