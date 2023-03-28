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Парламент Словаччини різко засудив злочини РФ: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Парламент Словаччини різко засудив злочини РФ: деталі
фото ілюстративне

Депутати закликають уряд Словаччини надати національну допомогу українцям у їхніх зусиллях щодо боротьби з безкарністю злочинів

Національна рада Словаччини засудила злочини РФ, скоєні проти українських жінок та дітей.
Про це повідомляє видання Teraz.

До того ж, парламент закликав генерального прокурора Словаччини Мароша Жилінку оцінити, чи не є насильницька передача дітей з України до Росії злочином геноциду. Після цього йому слід розглянути питання про порушення кримінальної справи.

«Парламент висловлює надзвичайне обурення звірствами, у тому числі незаконними депортаціями жінок і дітей, які проти їхньої волі вивозяться на територію Російської Федерації, де їм загрожує приміщення до таборів для затриманих, зміна особи та інші дії, які можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та злочини проти людськості», – йдеться у заяві.

Депутати закликають уряд Словаччини надати національну допомогу українцям у їхніх зусиллях щодо боротьби з безкарністю злочинів. Водночас вони вимагають, щоб уряд у співпраці з іншими урядами Євросоюзу зробив усі необхідні кроки у міжнародних інституціях. Мета – підтримати судове переслідування російських чиновників та всіх винних у скоєнні найтяжчих злочинів. Парламент заявляє про свою зацікавленість у допомозі українцям у розслідуванні найбільш тяжких злочинів, скоєних проти мирного населення. Він також закликає міжнародні організації, особливо ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста, активізувати зусилля щодо повернення депортованих осіб до їхніх родин в Україні.

У декларації парламент також закликає Російську Федерацію негайно припинити депортацію українських дітей та жінок та повернути дихання в Україну. Також РФ закликають негайно припинити вбивства, зґвалтування та тортури українських громадян.

Додамо, Центр національного спротиву провів дослідження і виянив куди саме росіяни незаконно депортують українських дітей.

Теги: Словаччина війна ворог прокурор зґвалтування населення парламент росіяни депортація діти

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