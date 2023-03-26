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Місцева влада евакуює з Авдіївки останніх комунальників

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Місцева влада евакуює з Авдіївки останніх комунальників
Рашисти постійно обстрілюють Авдіївку
фото: Віталій Барабаш/Telegram

Авдіївська військова адміністрація закликає мешканців якнайшвидше залишати місто

Із Авдіївки вирішено евакуювати співробітників комунальних служб. Населенню, яке все ще залишається в місті, теж рекомендують виїхати. Про це заявив голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш. 

ЦШкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або … на геть зруйновану рашистами Мар’їнкуЦ, – заявив він.

Чиновник зазначив, що росіяни день у день перетворюють Авдіївку на місячний пейзаж, тому комунальників, які до останнього намагалися підтримувати життєдіяльність міста, вирішено евакуювати.

«Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого, яких би поглядів ви не дотримувались!» – закликав Барабаш.

Раніше повідомлялося. що траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті». Така назва закріпилася через те, що російські війська постійно обстрілюють дорогу на виїзд з міста.

Незважаючи на те, що ділянка траси контролюється російськими військами, евакуйовувати цивільне населення вдається.

Барабаш зазначив, що за останні три тижні з міста виїхало 180 людей, а за оцінками українських чиновників, в Авдіївці залишаються близько 2000 осіб. Серед них шестеро дітей. 

Нагадаємо, що раніше Сили оборони повідомляли, що Авдіївку може спіткати доля Бахмута. В останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці.

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Теги: місцева влада Авдіївка населення росіяни

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