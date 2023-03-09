Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням

Сьогодні РФ вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні

Кличко крім того, що відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мережі та обладнання

Пошкоджене теплопостачання після ракетних ударів РФ, вже відновлено в 300 будинках столиці. Про це зареєструвати мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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«Вже відновили постачання тепла в 300 житлових будинках. Продовжуються роботи з перепідключення до інших теплогенераторів усіх споживачів, які залишилися без тепла. В основному це будівлі в центрі та на лівому березі столиці», – написав міський голова.

Кличко крім того, що відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мережі та обладнання. При цьому додав, що через знеструмлення котелень капіталу більшу частину з них підключили до генераторів.

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Сьогодні РФ вчергове завдало масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього відбулося влучення в Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва.

Як раніше почалося, у столиці внаслідок ракетної атаки виникли перебої з теплопостачанням , частина киян залишаються без опалення.