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Який ефект матиме ордер на арешт Путіна? Пояснює екссуддя Міжнародного кримінального суду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Який ефект матиме ордер на арешт Путіна? Пояснює екссуддя Міжнародного кримінального суду
фото: з відкритих джерел

Василенко: «Політичний ефект – великий і у цьому позитив»

Рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі змусить диктатора бути більш обережним у переміщеннях через потенційну можливість арешту. Про це в коментарі «Главкому» розповів екссуддя Міжнародного кримінального суду (МКС) Володимир Василенко.

За словами Василенка, потенційно Путін може бути заарештований. Але головне в тому, що сам факт виклику його до Гааги і наявність підозри з боку МКС у вчиненні злочинів може примусити десять разів подумати тих лідерів, які прагнуть з ним зустрічатися і вирішувати якісь питання з людиною, яка підозрюється у міжнародних злочинах.

Втім, екссуддя вважає, що хоча рішення суду у подальшому і матиме політичний ефект, утім, для перемогли над Росією знадобиться дієва допомога країн-партнерів уже зараз.

«Україна сама не переможе Росію, лише при підтримці інших держав і при створенні антипутінської коаліції. Де-факто така коаліція уже започаткована Рамштайнським форматом. Тепер його потрібно формалізувати. Створити декілька органів, контактну групу з координації санкцій, контактну групу з повоєнного мирного врегулювання, де розробити модель відповідальності і погодити її між усіма. Все це може бути реальним лише за воєнної перемоги над Путіним», – сказав він.

А от що стосується строків розгляду справи, то це буде залежати від багатьох факторів. «Як правило, розгляд таких справ триває значний період часу. Є процедура, адвокати можуть висувати певні вимоги до суду, прохання усілякі. Міжнародний суд серйозно ставиться серйозно до справи, до оцінки доказів, – пояснює Василенко.

Суд намагається виносити такі рішення, які би не викликали сумнівів ані у громадськості, ані у юридичній спільноті, і дійти до оголошення вироку без свідчень Путіна – нереально. Адже у статуті Міжнародного кримінального суду не передбачено заочне слухання справи.

Нагадаємо, міжнародний трибунал стає все ближчим до російського президента Володимира Путіна. Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в Гаазі видала ордер на його арешт у зв’язку із ситуацією в Україні. Президенту Росії та уповноваженій президента РФ у справах дітей Марії Львовій-Бєловій інкримінують участь у скоєнні воєнного злочину, а саме «незаконній депортації населення та незаконному переміщенні населення з окупованих районів України до Російської Федерації, що завдало шкоди українським дітям».

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Теги: коаліція путін арешт суддя Україна модель населення Позитив

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