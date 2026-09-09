Росія масовано атакувала Миколаївщину: є загибла та постраждалі

Внаслідок ударів у Миколаєві пошкоджені транспортна, портова та цивільна інфраструктура, а також житлові будинки

У Миколаєві загинула 70-річна жінка, ще четверо людей, серед яких 15-річна дитина, дістали поранення. Про наслідки російської атаки вранці 9 вересня повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, пише «Главком».

За його словами, російські військові вночі завдали по області комбінованого удару. Для атаки застосували ударні безпілотники, балістичні ракети, ракети «Бандероль» та керовані авіабомби.

Серед постраждалих – двоє чоловіків віком 74 та 66 років, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Іншим постраждалим допомогу надали амбулаторно.

У самому Миколаєві внаслідок обстрілу пошкоджені об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури. Також постраждали торговельний центр, поштовий термінал, кафе та два приватні будинки.

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Наслідки російської атаки на Миколаївщину Фото: Миколаївська ОВА, ДСНС Миколаївщини

Крім того, пошкоджені чотири вантажні автомобілі. Один із них унаслідок атаки знищений повністю.

Російські удари цієї ночі зачепили й інші громади Миколаївщини. Напередодні військові РФ двічі атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району. У селі Дніпровське через обстріл пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

У Галицинівській громаді росіяни завдали удару керованою авіабомбою. Там пошкоджені об'єкти промислової інфраструктури.

Ще один удар безпілотниками зафіксували у Березанській громаді. Там пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Після атаки до роботи готуються комунальні служби Миколаєва. Вони допомагатимуть мешканцям, прибиратимуть території та закриватимуть вибиті вікна у пошкоджених будівлях.

Російські війська цієї ночі атакували не лише Миколаївщину. Під ударом також опинилися Київ та область. У столиці через обстріл виникли пожежі у Дарницькому та Голосіївському районах. Горіли вантажні автомобілі, гараж та двоповерхова нежитлова будівля. За даними ДСНС, усі займання в Києві ліквідували, загиблих і постраждалих немає.

На Київщині російська атака зачепила Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони. У Білій Церкві після удару безпілотників виникла пожежа на підприємстві харчової промисловості.

Станом на ранок 9 вересня на Київщині тривали роботи з ліквідації наслідків російської атаки.