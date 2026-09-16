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Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 16 вересня 2026 року

Російська атака на Київ знищила склади Фундації Олени Зеленської та студії «Квартал 95», на Нікопольщині внаслідок удару FPV-дрона по рейсовому мікроавтобусу загинули п’ятеро людей, а Верховна Рада у першому читанні підтримала запровадження ПДВ на покупки через іноземні маркетплейси. «Главком» зібрав головні події дня 16 вересня.

Росія знищила склади Фундації Зеленської та «Кварталу 95»

Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня фото 1
фото: zelenskafoundation

Унаслідок російської атаки безпілотників на Київ вранці 16 вересня було повністю знищено склад Фундації Олени Зеленської. На ньому зберігалася гуманітарна допомога, яку організація закуповувала самостійно та отримувала від партнерів. Її мали передати дітям, родинам, лікарням та іншим установам у різних регіонах України.

Під час цієї ж атаки було знищено склад студії «Квартал 95». Там зберігалися декорації, костюми та інший реквізит, який команда використовувала протягом багатьох років.

Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня фото 2
фото: ДСНС

Росія вдарила по рейсовому автобусу на Нікопольщині

Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня фото 3
фото: ДСНС

Російські війська атакували FPV-дроном рейсовий мікроавтобус у Нікопольському районі. Внаслідок удару п’ятеро людей загинули, ще семеро отримали поранення. Рятувальники надали постраждалим допомогу та доправили їх до лікарні.

Рада підтримала оподаткування посилок з іноземних маркетплейсів

Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня фото 4
фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни щодо оподаткування міжнародних онлайн-покупок. Йдеться про законопроєкти №15460 та №16051-1, які регулюють митні процедури та сплату ПДВ під час дистанційної торгівлі.

Запропоновані зміни передбачають оподаткування ПДВ товарів, придбаних через іноземні маркетплейси. Для онлайн-покупок вартістю до €150 податок має нараховувати та сплачувати електронна платформа. Водночас некомерційні посилки вартістю до €45 пропонується залишити без ПДВ. Законопроєкти наразі лише прийняті за основу та готуються до другого читання.

Україна готова до взаємного припинення ударів по енергетиці

Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня фото 5
фото: armyinform.com.ua

Україна готова домовлятися про припинення взаємних ударів по енергетичних об’єктах та очікує від Росії конкретного переліку об’єктів, яких має стосуватися така домовленість.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Київ наполягає на взаємності можливого режиму припинення ударів.

«Якщо росіяни готові серйозно на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це», – заявив Тихий.

Апеляція залишила Кропиву під вартою

Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня фото 6
фото: Суспільне

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві.

Він залишився під вартою з можливістю внесення 120 млн грн застави.

Захист просив відправити Кропиву під домашній арешт та зменшити суму застави до 2 млн грн, однак суд ці вимоги не задовольнив.

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Теги: Україна ЗСУ війна Верховна Рада Київ

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