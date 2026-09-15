Спецпредставник Трампа прилетів до Лукашенка на переговори

Джон Коул прибув до Мінська та передав самопроголошеному президенту Білорусі вітання від глави Білого дому

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джон Коул 15 вересня прибув до Мінська, де зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на білоруське державне агентство.

Переговори відбулися у Палаці незалежності. З білоруського боку в зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр Олександр Турчин, голова КДБ Іван Тертель та постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков.

Під час зустрічі Коул передав Лукашенку вітання від Дональда Трампа. За словами білоруського лідера, американський президент «всіляко підтримує все, що ми робимо».

Нинішні переговори стали продовженням контактів Вашингтона та Мінська, які останнім часом активізувалися. Коул уже неодноразово відвідував Білорусь і проводив зустрічі з Лукашенком. Попередні переговори відбулися у березні 2026 року.

Одним із ключових питань у відносинах між США та Білоруссю є звільнення білоруських політичних ув'язнених. За даними Reuters, нинішній візит Коула пов'язаний із продовженням переговорів щодо звільнення політв'язнів в обмін на послаблення американських санкцій проти Мінська.

Напередодні візиту Коул також побував у Вільнюсі, де зустрівся з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрисом. Сторони обговорили відносини Білорусі та Литви й безпекову ситуацію в регіоні.

Контакти Вашингтона з Мінськом відбуваються на тлі збереження тісних відносин Білорусі з Росією. Лукашенко залишається одним із ключових союзників російського президента Володимира Путіна та підтримує Москву у війні проти України.

Варто нагадати, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США нібито відійшли від домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, через що війна проти України досі триває.