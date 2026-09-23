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Дронова атака на Київ: біля Центрального вокзалу горить ринок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дронова атака на Київ: біля Центрального вокзалу горить ринок
Внаслідок дронової атаки у районі Центрального вокзалу сталася пожежа
фото: glavcom.ua

Над містом здіймається величезний стовп чорного диму, який видно з багатьох районів Києва

У столиці під час шостої за добу повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу. Горить ринок «Шайба», де раніше розташовувався супермаркет «Велика Кишеня». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Над містом здіймається величезний стовп чорного диму, який видно з багатьох районів Києва. 

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Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Соломʼянському районі один із ворожих дронів впав на будівлю магазину.

Наразі екстрені служби та підрозділи ДСНС з'ясовують обставини займання та перевіряють, чи пов'язана пожежа з падінням уламків ворожих БпЛА. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

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Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

Теги: ринок дрон пожежа обстріл Київ

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