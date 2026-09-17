Поліг під час виконання завдання на Луганщині. Згадаймо Сергія Кучеренка

Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Кучеренка.

46-річний молодший сержант Сергій Кучеренко загинув 2 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Сергій Кучеренко народився 20 жовтня 1977 року в Маріуполі. Навчався у місцевій загальноосвітній школі №16.

Після строкової служби в армії працював екскаваторником у компанії «Марекс», а згодом – машиністом крана на «Азовсталі». Початок повномасштабного вторгнення чоловік зустрів у рідному Маріуполі, однак зміг вибратися з міста, окупованого російськими військами. У квітні 2022 року Сергія Кучеренка мобілізували до лав Збройних сил України.

«Це була дуже добра людина, люблячий батько та чоловік. Упродовж двох років чекали звістки про нього, сподіваючись, що він повернеться живим. Сергій піклувався про родину, обожнював доньок і робив усе для їхнього комфорту та благополуччя», – розповіла дружина захисника.

Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його особу вдалося ідентифікувати та передати тіло рідним для гідного поховання.

46-річний молодший сержант Сергій Кучеренко загинув 2 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині фото: Рівненська міська рада

У Сергія не залишилося родичів на підконтрольній Україні території. Його мама і сестра проживають в Маріуполі, а дружина з доньками переїхали до Німеччини. У Рівному мешкають куми та друзі, тому вирішили організувати поховання саме тут.

Прощання з захисником Сергієм Кучеренком фото: Рівненська міська рада

Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.