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Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області
фото з відкритих джерел

Влада закликала мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Після сьогоднішньої атаки РФ ракетами по Київщини в області не зафіксовано влучань в об’єкти цивільної інфраструктури чи падіння уламків від збитих цілей. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Шановні жителі Київщини! Сьогодні, 14 грудня, сигнал «Повітряна тривога» оголошувався вже чотири рази. Ворог не зупиняється й атакує Київщину ракетами.

На щастя, постраждалих в області немає. Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей не зафіксовано. Інформацію ретельно перевіряємо», – ідеться в повідомленні.

Кравченко закликав мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. «У жодному разі не фіксуйте роботу сил ППО. Не викладайте в мережу місця падіння уламків. Тільки разом до перемоги!» – додав Кравченко.

Нагадаємо, в Україні втретє за день була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телерам-канали фіксували  зліт винищувачів Міг-31к із Саваслейки.

Теги: влада ворог тривога Київщина обстріл війна

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