Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області

Влада закликала мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Після сьогоднішньої атаки РФ ракетами по Київщини в області не зафіксовано влучань в об’єкти цивільної інфраструктури чи падіння уламків від збитих цілей. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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«Шановні жителі Київщини! Сьогодні, 14 грудня, сигнал «Повітряна тривога» оголошувався вже чотири рази. Ворог не зупиняється й атакує Київщину ракетами.

На щастя, постраждалих в області немає. Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей не зафіксовано. Інформацію ретельно перевіряємо», – ідеться в повідомленні.

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Кравченко закликав мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. «У жодному разі не фіксуйте роботу сил ППО. Не викладайте в мережу місця падіння уламків. Тільки разом до перемоги!» – додав Кравченко.

Нагадаємо, в Україні втретє за день була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телерам-канали фіксували зліт винищувачів Міг-31к із Саваслейки.