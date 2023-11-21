Топ-областей, де найбільше покарано поліціянтів під час війни

Під час війни нинішній очільник МВС поліції Ігор Клименко видав наказ, який покликаний зміцнити службову дисципліну та дотримання законності в діяльності поліції

Найбільше правоохоронців притягнено до дисциплінарної відповідальності у Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях

В Україні протягом 2022-2023 років до дисциплінарної відповідальності притягнуто 55,5 тис. співробітників поліції з них 10,3 тис. поліцейських керівників. Про це «Главкому» повідомив перший заступник начальника департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції Володимир Голубош у відповіді на запит.

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Найбільше рядових правоохоронців притягнено до дисциплінарної відповідальності (це може бути догана, пониження у званні або навіть звільнення з посади) у Дніпропетровській Львівській та Одеській областях – відповідно, 5,6 тис., 3,5 тис., 3,5 тис. поліцейських.

Водночас кількість покараних керівників поліцейських у рази менша. Наприклад, в Дніпропетровській області до дисциплінарної відповідальності притягено 1,2 тис. осіб, Одеській – 904 особи, Львівській – 597 осіб, Сумській – 487 осіб.

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Щодо 820 поліцейських та службовців органів внутрішніх справ оформлено адмінпротоколи, але до відповідальності притягнено менше половини

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Крім цього, за період війни стосовно 820 поліцейських та службовців органів внутрішніх справ складено матеріали за вчинення адміністративних правопорушень. При цьому до реальної відповідальності притягнено менше половини – 366 поліціянтів.

Що стосується кількості кримінальних правопорушень, вчинених поліцейськими, то цих відомостей не збирає головна інспекція Нацполу.

Як відомо, 19 липня 2022 року керівник Національної поліції Ігор Клименко (нині очільник МВС) видав наказ №507 про заходи щодо зміцнення службової дисципліни та дотримання законності в діяльності поліції. Документ покликаний для оперативного реагування на протидію корупційним фактам та нестатутної поведінки працівників поліції, у тому числі звільнення з посад не лише винуватців, а й їхнє вище керівництво. Йдеться про керування поліціянтами транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, вимагання коштів у громадян тощо.

Як повідомляв «Главком», суд визнав винним уже колишнього тимчасово виконувача обов’язків начальника відділу поліції у Старій Синяві Хмельницької області Сергія Бондара у стані алкогольного сп’яніння під час керування службовим автомобілем Skoda Fabiа. Експоліціянта оштрафовано на 17 тис. грн із забороною на рік керувати транспортними засобами.

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Крім цього, на початку жовтня експоліціянт Сергій Бондар отримав підозру за перевищення службових повноважень та побиття працівника поліції. Йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.