Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Арешт нардепа Лабазюка та отруєння дружини Буданова. Головне за 28 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Арешт нардепа Лабазюка та отруєння дружини Буданова. Головне за 28 листопада
фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд взяв під варту народного депутата Сергія Лабазюка

ВАКС арештував нардепа Лабазюка, дружину Буданова отруїли, Коломойський святкуватиме Новий рік у СІЗО. «Главком» склав добірку новин 28 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

ВАКС арештував нардепа Лабазюка

Вищий антикорупційний суд взяв під варту народного депутата Сергія Лабазюка. Згідно з ухвалою суду, нардепа взято під варту у залі суду і мають доправити до столичного СІЗО. Арешт діє до 21 січня. Разом з тим суд призначив заставу у розмірі 40,2 млн грн.

Зеленський схвалив держбюджет на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2024 рік.

Головні пункти бюджету:

  • доходи збільшуються на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн;
  • видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн;
  • дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн;
  • зовнішні запозичення зменшили на $103,5 млрд (з $42,9 млрд  до $41), щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн;
  • прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);
  • прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8%);
  • припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. (було 41,4 грн за дол.)

Згідно з законом про держбюджет-2024, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць збільшується до 2920 грн (з 2589 грн). Також з 1 січня мінімальна зарплата буде збільшена з 6700 грн до 7100 грн, а з 1 квітня – до 8000 грн.

Дружину Буданова отруїли

Дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Маріанну Буданову отруїли важкими металами через їжу. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників.

Коломойський святкуватиме Новий рік у СІЗО

Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО ще на два місяці з альтернативою внесення застави.

Згідно з рішенням суду, Коломойський перебуватиме під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн. Таким чином, олігарх пробуде в СІЗО ще щонайменше до 26 січня 2024 року, якщо не буде внесена застава.

Рада ЄС схвалила додаткове фінансування для навчання українських військових

Рада Європейського союзу ухвалила рішення надати додаткове фінансування для навчання військовослужбовців Збройних сил України. Зазначається, що такі тренування бійців ЗСУ проводяться у рамках Місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Фінансування буде збільшено на 194 млн євро, і загалом становитиме 255 млн євро.

Читайте також:

Теги: Сергій Лабазюк Кирило Буданов війна Володимир Зеленський Ігор Коломойський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий наголосив, що облік жінок необхідний для визначення реального резерву
ЗСУ повідомили, коли призиватимуть жінок на службу
Вчора, 13:04
Остін закликав союзників надати Україні системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити мирних українців узимку
Глава Пентагону порівняв війну в Україні та Ізраїлі і заявив про причетність однієї країни
22 листопада, 21:34
З осені 2022 року Медведчук перебуває у Росії
Медведчук хоче повернути свій український закордонний паспорт
22 листопада, 10:40
Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про секторальні санкції до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері
Зеленський запропонував ввести санкції на півстоліття проти РФ та Білорусі
20 листопада, 15:19
Уряд Словаччини 8 листопада відмовився надати Україні 14-й пакет військової допомоги в розмірі 40,3 млн євро
Словаччина заявила про припинення військової допомоги Україні
14 листопада, 15:38
Засуджений своєї провини не визнав
Коригувальник удару РФ на Харківщині отримав довічне ув'язнення
13 листопада, 13:00
27 жовтня Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському
Адвокати Коломойського заявили, що бізнесмен хворий
9 листопада, 10:59
Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський
Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський
8 листопада, 20:11
На світанку у Криму прогриміла серія вибухів
Нічна «бавовна» у Криму: окупанти заявили про 17 збитих дронів
7 листопада, 06:54

Події в Україні

Чи очікується дефіцит в енергосистемі найближчими днями? Відповідь «Укренерго»
Чи очікується дефіцит в енергосистемі найближчими днями? Відповідь «Укренерго»
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Представниця Зеленського в Криму розповіла, як змінилися настрої мешканців півострова
Представниця Зеленського в Криму розповіла, як змінилися настрої мешканців півострова
Арешт нардепа Лабазюка та отруєння дружини Буданова. Головне за 28 листопада
Арешт нардепа Лабазюка та отруєння дружини Буданова. Головне за 28 листопада
Шольц зробив заяву про підтримку України
Шольц зробив заяву про підтримку України
Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна
Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокування у Польщі триватиме
38K
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
16K
Отруєння дружини Буданова: стали відомі нові деталі
15K
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
14K
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
12K
Блогер-мовознавець назвав «чарівне слово», яке вимикає російську музику у ресторанах

Новини

Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Сьогодні, 13:11
Окупанти відновили атаки на ще одному напрямку на сході – Генштаб
Сьогодні, 07:43
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 04:41
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Вчора, 10:37

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua