Арешт нардепа Лабазюка та отруєння дружини Буданова. Головне за 28 листопада

Вищий антикорупційний суд взяв під варту народного депутата Сергія Лабазюка

ВАКС арештував нардепа Лабазюка, дружину Буданова отруїли, Коломойський святкуватиме Новий рік у СІЗО. «Главком» склав добірку новин 28 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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ВАКС арештував нардепа Лабазюка

Вищий антикорупційний суд взяв під варту народного депутата Сергія Лабазюка. Згідно з ухвалою суду, нардепа взято під варту у залі суду і мають доправити до столичного СІЗО. Арешт діє до 21 січня. Разом з тим суд призначив заставу у розмірі 40,2 млн грн.

Зеленський схвалив держбюджет на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2024 рік.

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Головні пункти бюджету:

доходи збільшуються на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн;

видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн;

дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн;

зовнішні запозичення зменшили на $103,5 млрд (з $42,9 млрд до $41), щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн;

прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);

прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8%);

припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. (було 41,4 грн за дол.)

Згідно з законом про держбюджет-2024, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць збільшується до 2920 грн (з 2589 грн). Також з 1 січня мінімальна зарплата буде збільшена з 6700 грн до 7100 грн, а з 1 квітня – до 8000 грн.

Дружину Буданова отруїли

Дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Маріанну Буданову отруїли важкими металами через їжу. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників.

Коломойський святкуватиме Новий рік у СІЗО

Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО ще на два місяці з альтернативою внесення застави.

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Згідно з рішенням суду, Коломойський перебуватиме під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн. Таким чином, олігарх пробуде в СІЗО ще щонайменше до 26 січня 2024 року, якщо не буде внесена застава.

Рада ЄС схвалила додаткове фінансування для навчання українських військових

Рада Європейського союзу ухвалила рішення надати додаткове фінансування для навчання військовослужбовців Збройних сил України. Зазначається, що такі тренування бійців ЗСУ проводяться у рамках Місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Фінансування буде збільшено на 194 млн євро, і загалом становитиме 255 млн євро.