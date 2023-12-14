Третя за день масштабна повітряна тривога тривала в Україні менше години

Усім потрібно пройти в укриття

В Україні втретє за день була оголошена повітряна тривога. Станом на 15:36 сирени завили по всій країні. Об 16:15 тривогу було скасовано. Моніторингові телерам-канали фіксували зліт винищувачів Міг-31к із Саваслейки. Зокрема в повітрі шість бортів.

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Нагадаємо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.