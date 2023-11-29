ЗСУ відбивають російські атаки на декількох напрямках – ISW

Українська армія продовжує тримати позиції на лівому березі Херсонської області

Українські війська продовжують ведення наступальних дій у напрямку Мелітополя. ЗСУ просунулися на захід від Роботиного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп’янському напрямку українські війська відбили понад чотири російські атаки поблизу Синьківки та Петропавлівки та понад 12 російських атак поблизу Стельмахівки, Ямполівки, Терни, Торського та поблизу Серебрянського лісу.

Російські війська продовжили локалізовані наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 і 28 листопада, показують, що російські війська просувалися на північ від Синьківки і на захід від Першотравневого.

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Український командир, який діє на напрямку Куп'янськ-Лиман, заявив, що російські війська зазвичай проводять атаки піхотними групами чисельністю від 10 до 30 осіб у кожній без підтримки бронетехніки.

Українські війська продовжували наземні атаки на південь від Бахмута 28 листопада, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили продовжували штурмові операції на південь від Бахмуту.

28 листопада російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів. Українські війська відбили російські атаки поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська незначно просунулися у промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. Російський блогер стверджував, що російська армія просунулася у промисловому районі переважно тому, що російські військові перекинули бронетехніку російського полку до лінії фронту.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської бригади безуспішно атакували поблизу Досвідченого і що одна з російських бригад безуспішно атакувала біля Водяного та вздовж лінії Піски-Первомайське.

Генштаб ЗСУ заявив, що російські війська атакують невеликими групами піхоти у напрямку Авдіївки після того, як зазнали значних втрат у військовій техніці.

Українські війська 28 листопада не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей. Російські війська атакували та просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.

Українська армія продовжила наступальні операції у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулася вперед. Українські війська продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя. Костянтин Машовець заявив, що українські сили досягли невизначеного успіху на захід від Роботиного у напрямку Копані за останні кілька днів.

Українські війська продовжують тримати позиції на східному березі Херсонської області. Російські блогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми та в лісовому масиві поблизу Кринків.