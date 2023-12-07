Металодетектори та сигналізація: Шмигаль анонсував нововведення для закладів освіти

Спорудами цивільного захисту станом на листопад цього року забезпечено майже 80% закладів

У листопаді укриттями забезпечено майже 80% закладів освіти. В уряді назвали це основним питанням, і запланували покращувати умови в спорудах цивільного захисту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

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«Основне питання – забезпечення шкіл і садочків укриттями. За даними обласних військових адміністрацій, спорудами цивільного захисту станом на листопад цього року забезпечено майже 80% закладів», – зазначив він.

Прем’єр-міністр додав, що цьогоріч уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на ці потреби. Наступного року передбачили на укриття 2,5 млрд грн.

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«Маємо максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей. Насамперед у прифронтових областях, аби якнайбільше учнів могли навчатися очно», – наголосив Шмигаль.

Прем’єр додав, що на засіданні Кабміну також обговорили організацію безпечного середовища в освітніх закладах – охорона поліцією, тривожна сигналізація, металодетектори тощо. Цього року затвердили відповідну Концепцію безпеки закладів освіти. Заслухали інформацію Міністерства освіти та науки та Державної служби з надзвичайних ситуацій про роботу в цьому напрямку.

«Доручив забезпечити реалізацію проєктів будівництва та реконструкції укриттів у закладах освіти коштом відповідної субвенції з держбюджету. А також відповідні служби мають забезпечити подальше виконання заходів, передбачених Концепцією безпеки закладів освіти», – сказав він.

Раніше Шмигаль анонсував збільшення зарплати освітянам.