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Металодетектори та сигналізація: Шмигаль анонсував нововведення для закладів освіти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Металодетектори та сигналізація: Шмигаль анонсував нововведення для закладів освіти
фото ілюстративне

Спорудами цивільного захисту станом на листопад цього року забезпечено майже 80% закладів

У листопаді укриттями забезпечено майже 80% закладів освіти. В уряді назвали це основним питанням, і запланували покращувати умови в спорудах цивільного захисту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

«Основне питання – забезпечення шкіл і садочків укриттями. За даними обласних військових адміністрацій, спорудами цивільного захисту станом на листопад цього року забезпечено майже 80% закладів», – зазначив він.

Прем’єр-міністр додав, що цьогоріч уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на ці потреби. Наступного року передбачили на укриття 2,5 млрд грн.

«Маємо максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей. Насамперед у прифронтових областях, аби якнайбільше учнів могли навчатися очно», – наголосив Шмигаль.

Прем’єр додав, що на засіданні Кабміну також обговорили організацію безпечного середовища в освітніх закладах – охорона поліцією, тривожна сигналізація, металодетектори тощо. Цього року затвердили відповідну Концепцію безпеки закладів освіти. Заслухали інформацію Міністерства освіти та науки та Державної служби з надзвичайних ситуацій про роботу в цьому напрямку.

«Доручив забезпечити реалізацію проєктів будівництва та реконструкції укриттів у закладах освіти коштом відповідної субвенції з держбюджету. А також відповідні служби мають забезпечити подальше виконання заходів, передбачених Концепцією безпеки закладів освіти», – сказав він.

Раніше Шмигаль анонсував збільшення зарплати освітянам.

Теги: школа війна Денис Шмигаль

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