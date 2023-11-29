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Угорщина знову відзначилася заявою про Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина знову відзначилася заявою про Україну
Петер Сійярто: «Чим більше зброї буде поставлено, то довше триватиме війна»
фото з відкритих джерел

Попри те, що Угорщина є членом ЄС, вона підтримує більш дружні зв'язки з Росією

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Про це він розповів в інтерв’ю CNBC.

За словами Сійярто, Угорщина ніколи не постачатиме озброєння в Україну, оскільки «що більше зброї буде поставлено, то довше триватиме війна». 

Глава МЗС зазначив, що  прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в жовтні з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб з'ясувати, чи є можливості для «миру в конфлікті».

У виданні зауважили, попри те, що Угорщина є членом ЄС, вона підтримує більш дружні зв'язки з Росією, виступаючи проти європейських санкцій щодо Москви та проти спроб обмежити імпорт російської нафти та газу.

Раніше Сійярто вигадав нову умову для євроінтеграції України.

Теги: Угорщина війна росія Україна

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