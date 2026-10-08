Росіяни атакували логістичні склади у Бучанському районі (фото)

За попередньою неофіційною інформацією, унаслідок удару спалахнула пожежа в складському приміщенні мережі «АТБ»

Внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область зазнали пошкоджень цивільні об’єкти, у кількох населених пунктах спалахнули пожежі. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

У Бучанському районі внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлю та стелю приватного житлового будинку. За попередніми даними, люди не постраждали. Також у цьому районі виникла пожежа в складській будівлі, на місці працюють рятувальники, ліквідація вогню триває.

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Ліквідація пожежі на складі після влучання ворожого дрона фото: ДСНС Київщини

За попередньою неофіційною інформацією, унаслідок удару спалахнула пожежа в складському приміщенні мережі «АТБ».

У Білоцерківському районі ворожий удар спричинив займання вантажного автомобіля. Транспортний засіб повністю згорів. Наразі цю пожежу вже ліквідовано.

Нагадаємо, унаслідок чергової атаки російських військ на Київську область постраждали троє цивільних мешканців, пошкоджено житлові будинки та складські приміщення. Зокрема, у Бучанському районі за добу руйнувань зазнали складські приміщення та три транспортні засоби. Поранення отримали 38-річний чоловік та 61-річна жінка. На Фастівщині ворожі удари пошкодили три приватні будинки, автомобіль і склади. У Броварському районі зафіксовано пошкодження приватного домоволодіння. Тілесні ушкодження дістала 77-річна жінка.