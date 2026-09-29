Рятувальники показали наслідки ранкової атаки на Київ (фото)

Усі загоряння ліквідовано

Унаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала одна людина, у двох районах міста зафіксовано руйнування житлового сектору. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у м. Києві, інформує «Главком».

У Голосіївському районі ворожий боєприпас влучив у шестиповерховий житловий будинок. На місці події постраждала одна людина, ще 10 мешканців рятувальники евакуювали на свіже повітря.

Рятувальники обстежують багатоповерхівку після ворожої атаки фото: ДСНС Києва

Рятувальники гасять пожежу у шестиповерховці у Голосіївському районі фото: ДСНС Києва/Facebook

фото: ДСНС Києва/Facebook

Водночас у Солом’янському районі через російський удар пошкоджено два приватні житлові будинки.

фото: ДСНС Києва

Наслідки удару по приватному сектору у Солом’янському районі фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

«Усі загоряння ліквідовано», – запевнили у рятувальній службі.

На місцях подій працювали екстрені та оперативно-рятувальні служби для надання допомоги постраждалим та ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою та безпілотниками. У Києві після нічної атаки 29 вересня виникли затримки в русі низки маршрутів громадського транспорту.