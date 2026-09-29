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Рятувальники показали наслідки ранкової атаки на Київ (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рятувальники показали наслідки ранкової атаки на Київ (фото)
Знищений внаслідок російської атаки приватний будинок у Солом’янському районі столиці
фото: ДСНС Києва/Facebook

Усі загоряння ліквідовано

Унаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала одна людина, у двох районах міста зафіксовано руйнування житлового сектору. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у м. Києві, інформує «Главком». 

У Голосіївському районі ворожий боєприпас влучив у шестиповерховий житловий будинок. На місці події постраждала одна людина, ще 10 мешканців рятувальники евакуювали на свіже повітря.

Рятувальники обстежують багатоповерхівку після ворожої атаки
Рятувальники обстежують багатоповерхівку після ворожої атаки
фото: ДСНС Києва
Рятувальники гасять пожежу у шестиповерховці у Голосіївському районі
Рятувальники гасять пожежу у шестиповерховці у Голосіївському районі
фото: ДСНС Києва/Facebook
Рятувальники показали наслідки ранкової атаки на Київ (фото) фото 1
фото: ДСНС Києва/Facebook

Водночас у Солом’янському районі через російський удар пошкоджено два приватні житлові будинки.

Рятувальники показали наслідки ранкової атаки на Київ (фото) фото 2
фото: ДСНС Києва
Наслідки удару по приватному сектору у Солом’янському районі
Наслідки удару по приватному сектору у Солом’янському районі
фото: ДСНС Києва
Рятувальники показали наслідки ранкової атаки на Київ (фото) фото 3
фото: ДСНС Києва

«Усі загоряння ліквідовано», – запевнили у рятувальній службі.

На місцях подій працювали екстрені та оперативно-рятувальні служби для надання допомоги постраждалим та ліквідації наслідків атаки. 

Нагадаємо, вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою та безпілотниками. У Києві після нічної атаки 29 вересня виникли затримки в русі низки маршрутів громадського транспорту

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Теги: Київ ДСНС обстріл

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