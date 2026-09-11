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Держдума РФ пригрозила Україні новим ударом «Орєшніком» і назвала умову

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Держдума РФ пригрозила Україні новим ударом «Орєшніком» і назвала умову
Нові погрози пролунали на тлі активізації мирних переговорів та результативних ударів Сил оборони України
фото: AP

Російський депутат заявив, що Москва може застосувати ракету у разі «нових атак»

Росія може найближчим часом знову застосувати балістичну ракету «Орєшнік» проти України. Про це заявив член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник, пише «Главком».

За його словами, новий удар нібито можливий у разі збільшення кількості атак і «терактів проти мирного населення».

«Новий удар «Орєшніком» по Україні може відбутися найближчим часом», – заявив Колесник. Російський депутат також назвав умовою для застосування ракети подальше нібито «почастішання атак». 

Нові погрози з боку російського депутата пролунали на тлі активізації мирних переговорів щодо завершення війни та результативних ударів Сил оборони України по об'єктах у глибині Росії. Україна останнім часом регулярно завдає ударів по підприємствах військово-промислового комплексу, нафтопереробних заводах та інших об'єктах, пов'язаних із російською воєнною машиною.

Водночас Москва продовжує заявляти про готовність посилювати удари по Україні. Заява Колесника про можливе нове застосування «Орєшніка» прозвучала саме на цьому тлі. Втім, наразі немає підтвердження, що Росія готує конкретний пуск цієї ракети.

Росія вже щонайменше тричі застосовувала «Орєшнік» проти України. Перший зафіксований удар стався 21 листопада 2024 року. Росія заявила про застосування ракети по Дніпру. За даними СБУ, ракета була запущена з полігону Капустін Яр в Астраханській області, а час її польоту до цілі становив близько 15 хвилин.

Другий удар відбувся в ніч проти 9 січня 2026 року. Росія застосувала «Орєшнік» по об'єкту критичної інфраструктури у Львівському районі поблизу Рудного. Удар стався приблизно за 70 км від кордону з Польщею.

Втретє «Орєшнік» зафіксували під час масованої атаки в ніч на 24 травня 2026 року. Російська ракета вдарила в районі Білої Церкви на Київщині. Унаслідок атаки були пошкоджені гаражі, виникла пожежа. Застосування «Орєшніка» підтвердили українські Повітряні сили, а згодом і президент Володимир Зеленський.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін назвав неочікувану причину удару ракетою «Орєшнік» по гаражах на Київщині.

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Теги: росія війна обстріл Державна Дума Україна ракета

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