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Європарламент ухвалив оборонний пакет: яку роль отримала Україна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Європарламент ухвалив оборонний пакет: яку роль отримала Україна
ЄС випробовуватиме військові розробки в Україні
фото: BBC

Євросоюз планує фінансувати випробування передових військових технологій безпосередньо на території України

Європейський парламент ухвалив Оборонний омнібус, який передбачає фінансування та випробування передових оборонних технологій в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Європейського парламенту.

Нові правила мають спрямувати більше європейських інвестицій у технології, потребу в яких продемонструвала російсько-українська війна. Йдеться, зокрема, про безпілотники, сенсори, боєприпаси та інші оборонні розробки.

Одним із напрямів стане підтримка випробувань оборонних проєктів безпосередньо в Україні. Співдоповідачка Європарламенту з питань промисловості Аура Салла зазначила, що на тлі загрози з боку Росії європейські витрати на оборону мають давати максимальний результат. Саме тому новий пакет передбачає спрощення процедур для оборонної промисловості.

Оборонний омнібус має скоротити час, необхідний для отримання дозволів на розширення військового виробництва. Країни Євросоюзу, які швидше запровадять відповідні процедури, зможуть залучити більше інвестицій у свої оборонні підприємства.

Документ також передбачає спрощення оборонних закупівель усередині ЄС та прискорення переміщення військової продукції між країнами-членами.

У Європарламенті зазначили, що Росія залишатиметься довгостроковою загрозою для безпеки Європи навіть після завершення війни проти України. Через це європейський оборонний ринок планують адаптувати до нових безпекових умов.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити нову Раду безпеки Європи, учасницею якої має стати Україна. 

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Теги: Україна обстріл війна ЦРУ росія

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