Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)
Головний рабин України Моше Асман оглядає синагогу після дронової атаки
скриншот відео

У ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками

Під час атаки на місто Київ російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі. Про це повідомив головний рабин України Моше Асман на своїй сторінці у соціальній мережі Х, інформує «Главком».

Внаслідок удару увечері 22 жовтня у приміщеннях розбито вікна, пошкоджено меблі. Довкола будинку лежать зірвані з даху елементи покрівлі.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали семеро людей. 

Падіння уламків було зафіксовано на пʼятьох локаціях в Подільському районі. Серед них – дитячий садок. Крім того, в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА. У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

