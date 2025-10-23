Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)

У ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками

Під час атаки на місто Київ російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі. Про це повідомив головний рабин України Моше Асман на своїй сторінці у соціальній мережі Х, інформує «Главком».

Внаслідок удару увечері 22 жовтня у приміщеннях розбито вікна, пошкоджено меблі. Довкола будинку лежать зірвані з даху елементи покрівлі.

Російський безпілотник завдав пошкоджень синагозі, розташованій на Подолі, повідомив рабин Моше Реувен Асман pic.twitter.com/Lt1MQCIEJ7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 23, 2025

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали семеро людей.

Падіння уламків було зафіксовано на пʼятьох локаціях в Подільському районі. Серед них – дитячий садок. Крім того, в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА. У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.