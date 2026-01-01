Головна Київ Новини
«Чоловік лізе на зірку» та «НЛО в небі»: найдивніші дзвінки на лінію 102 у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Столичні правоохоронці щодня отримують тисячі дзвінків та повідомлень
фото: поліція Києва

Попри курйозність випадків, у поліції наголошують: за кожним дзвінком стоїть людина, яка розраховує на допомогу

Столичні правоохоронці щодня опрацьовують тисячі викликів, де кожна секунда на вагу золота. Проте серед повідомлень про реальну небезпеку часто трапляються звернення, які викликають у операторів щирий подив або посмішку. Поліція Києва оприлюднила добірку найкурйозніших запитів, що надійшли на спецлінію 102 протягом року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначають правоохоронці, іноді кияни сприймають поліцію як сервісну службу на всі випадки життя або навіть як «сповідню». Ось найяскравіші приклади:

  • Жінка просила вжити заходів щодо чоловіка, який піднімається на дах будинку та, можливо, буде лізти на зірку.
  • Чоловік повідомив, що не може з учорашнього дня підключитися до Wi-Fi. У жінки виходить, а у нього – ні.
  • Заявник побачив світлову крапку в небі та підозрює, що це НЛО.
  • Жінка скаржилася на те, що кожного разу, коли відкриває вікно для провітрювання, починається повітряна тривога.
  • Чоловік скаржився на те, що хотів придбати метадон, але поліцейські схопили наркоділка та він не встиг придбати «товар».
  • Дівчина повідомила, що у її квартиру залетів кажан і його потрібно негайно спровадити.
  • Киянин скаржився на те, що працівники поліції забирають у нього наркотики.
  • Жінка просила виділити поліцейського, щоб на постійній основі забирати 5-річну дитину з дитячого садка.

Попри курйозність таких випадків, у поліції наголошують: за кожним дзвінком стоїть людина, яка розраховує на допомогу.

«Навіть якщо ситуація здається дивною або викликає посмішку – ми уважно ставимося до кожного повідомлення та намагаємося допомогти», – зазначають у відомстві.

Правоохоронці вкотре нагадали, що працюють цілодобово задля безпеки столиці, проте закликають громадян бути відповідальними та не зловживати спецлінією 102 без нагальної потреби. 

Нагадаємо, у Києві поліція притягнула до відповідальності працівника столичного клубу за інсценування затримання Санта Клауса. Чоловік був одягнений у поліцейську форму. Це правоохорнці виявили під час моніторингу мереж. Інцидент стався у клубі Голосіївського району. Поліція повідомила, що чоловіка, який вдавав із себе поліціянта отримав штраф у розмірі 34 тис. грн.

