Київщина: графіки відключення світла 2 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла на Київщині 2 січня

Завтра, 2 січня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

  • 1.1 черга – без світла з 07:30 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30 та з 07:30 до 11:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30 та з 18:00 до 22:00;
  • 2.2 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:30 до 04:00 та з 11:00 до 14:30;
  • 3.2 черга – без світла з 00:30 до 04:00;
  • 4.1 черга – без світла з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 14:30 до 18:00;
  • 5.2 черга – без світла з 14:30 до 18:00;
  • 6.1 черга – без світла з 04:00 до 07:30;
  • 6.2 черга – без світла з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 18:00.
Нагадаємо, завтра, 2 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

