Ірина Міллер
Ірина Міллер
Махінації з квартирами померлих: київського адвоката засуджено до шести років в'язниці
У столиці адвоката визнано винним у шахрайстві з квартирою померлих киян
фото: Київська міська прокуратура

На момент вчинення злочину чоловік вже був підозрюваним у шахрайстві в іншому кримінальному провадженні

У столиці винесено вирок адвокату, який розробив цинічну схему заволодіння чужим майном. За шахрайство в особливо великих розмірах чоловік проведе за ґратами шести років, а його майно буде конфісковано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. 

Слідство встановило, що з метою заволодіння нерухомістю у Києві адвокат, який на той момент вже був підозрюваним в іншому кримінальному провадженні за вчинення шахрайства, використовуючи документи на ім’я іншої людини, оформив позику на один місяць на суму у понад 800 тис. грн чоловіку та жінці, які представилися померлими власниками квартири.

«Після того як гроші боржники не повернули, квартира перейшла у власність адвоката», – додали у прокуратурі.

Наголошується, що на момент вчинення злочину чоловік вже був підозрюваним у шахрайстві в іншому кримінальному провадженні. Оскільки померлі матір та син спадкоємців не мали, їх квартира як відумерла спадщина мала перейти у власність громади міста Києва.

Суд за позовом прокуратури, на підставі матеріалів кримінального провадження, визнав нерухомість відумерлою спадщиною. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури столичного адвоката визнано винним у шахрайстві та засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагадаємо, у Києві менеджерка компанії вигадала неіснуючий грабіж, щоб приховати привласнення коштів клієнта. Подія сталася наприкінці вересня. До поліції Києва надійшло повідомлення від 25-річної жінки, яка заявила, що двоє невідомих чоловіків на одній із вулиць Голосіївського району вдарили її по голові та відібрали 60 тис. грн і особисті речі. Оперативні співробітники разом з аналітиками кримінального аналізу негайно почали встановлювати нападників. 

