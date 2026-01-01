У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ

Відповідні служби працюють на місці події

У новорічну ніч мешканці Луцька побачили масштабну пожежу внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук, пише «Главком».

«Ось таку пожежу в сьогоднішній Новий рік у нашому рідному Луцьку ми побачили замість святкових вогнів», – зазначив мер міста.

Наразі всі відповідні служби працюють на місці події. Інформація щодо причин загоряння та можливих наслідків уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на Новий рік російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Удар було завдано за кілька хвилин до настання 2026 року.