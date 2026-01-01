На маршрути Київщини виходять автобуси з Франції: які громади їх отримають

За словами Калашника, атобуси повністю обслужені, доглянуті та готові до роботи

Автобуси оснащені всім необхідним для безпечних і комфортних поїздок

Перша партія із 260 паризьких автобусів, про які домовлялися з регіоном Іль-де-Франс у листопаді, прибула на Київщину. 30 автобусів відразу підуть на маршрути в Бучанській, Броварській, Білоцерківській, Вишгородській, Вишневій, Васильківській та Боярській громадах, де створені муніципальні служби перевезень. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

Зазначається, що автобуси оснащені всім необхідним для безпечних і комфортних поїздок:

електричні пандуси для маломобільних пасажирів

камери відеоспостереження

кнопки екстреного реагування

валідатори для електронного квитка та GPS-трекери для координації маршрутів.

Автобуси прибули з повним комплектом запасних частин, а перед відправкою французькі партнери їх обслужили.

«Повномасштабне вторгнення завдало Київщині значних втрат у транспортному секторі. Загалом понад сотню автобусів, що забезпечували щоденні перевезення населення, було знищено або серйозно пошкоджено внаслідок російських атак. Ці цифри – про пряму шкоду, завдану нашим громадам, і водночас про те, наскільки важливою є нинішня підтримка партнерів», – сказав Калашник.

Нагадаємо, у Києві на маршрут №57, що курсує між станцією метро «Академмістечко» та Авторинком, вийшов четвертий і останній двоповерховий автобус.