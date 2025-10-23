Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла

За словами мера Києва, пʼятьох поранених було госпіталізовано

Російські загарбники атакували столицю дронами

У ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали семеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Сім постраждалих у столиці після атаки вороги цієї ночі. Пʼятеро із них медики госпіталізували. Двоє – на амбулаторному лікуванні», – йдеться в повідомленні.

Як зазначалося раніше, падіння уламків було зафіксовано на пʼятьох локаціях в Подільському районі. Серед них – дитячий садок.

Крім того, в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА. У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

До слова, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.