Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
За словами мера Києва, пʼятьох поранених було госпіталізовано
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Російські загарбники атакували столицю дронами

У ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали семеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Сім постраждалих у столиці після атаки вороги цієї ночі. Пʼятеро із них медики госпіталізували. Двоє – на амбулаторному лікуванні», – йдеться в повідомленні.

Як зазначалося раніше, падіння уламків було зафіксовано на пʼятьох локаціях в Подільському районі. Серед них – дитячий садок.

Крім того, в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА. У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

До слова, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві повітряна тривога тривала 19 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 19 хвилин
26 вересня, 14:37
За словами пресслужби, ремонт обʼєкта затягнеться через масштабні пошкодження
Окупанти вдарили по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині
9 жовтня, 09:50
Лівий берег столиці без електроенергії, також є проблеми з водопостачанням
Росія атакувала Київ: лівий берег без світла, понад десяток поранених (оновлюється)
10 жовтня, 07:57
Дрони атакують Одесу
Росіяни атакують Одесу дронами: під ударом енергетична інфраструктура
11 жовтня, 01:29
Користувачі соцмереж повідомляли, що через начебто відключення світла утворилися великі скупчення людей
У Києві зникло світло на деяких станціях метро? КМДА зробила заяву
14 жовтня, 19:08
За словами Кличка, будувати укриття для найважливіших об’єктів другого рівня мало Агенство з відновлення при Мінінфраструктури
Захист столиці від повітряних ударів. Кличко відповів за звинувачення президента
13 жовтня, 20:14
Власниця українського бренду одягу DaLee Даніелла позує біля подарунка
Ведмедик за пів мільйона гривень: власниця порадила невдоволеним «завалити жало»
23 вересня, 10:44
Репер Andrew Skat був заявлений у афіші скасованого концерту
Концерт із російськомовним репом у столиці скасовано після втручання КМВА
3 жовтня, 18:24
«Зелена» гілка метро зупинилась через те, що зламався поїзд на станції «Палац Спорту»
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася
10 жовтня, 10:32

Новини

Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки в Києві та області
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки в Києві та області
Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок, є постраждалі (оновлено)
РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок, є постраждалі (оновлено)

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua