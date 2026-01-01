На Київщині 24-річний юнак влаштував ДТП із потерпілими: подробиці від поліції

Внаслідок ДТП, 57-річний водій та 54-річна пасажирка Mersedes отримали тілесні ушкодження

На Київщині поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди із постраждалими, яка сталася в останній день року. Внаслідок зіткнення двох автівок травми отримали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Автопригода сталася 31 грудня у селі Бишів. За попередньою інформацією слідчих, по вулиці Новоселицька 24-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням. Автомобіль винісся на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з позашляховиком Mercedes.

Внаслідок ДТП, 57-річний водій та 54-річна пасажирка Mersedes отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

За фактом ДТП слідчі Фастівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження).

