На Білоцерківщині правоохоронці оголосили підозру двом місцевим жителям, які жорстоко побили 67-річного знайомого, відібрали у нього гроші й майно, а також ножем відрізали потерпілому вухо. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Інцидент стався в місті Узин. За даними слідства, двоє молодиків прийшли в гості до свого літнього знайомого, де компанія разом вживала алкогольні напої. Під час застілля 21-річний гість напав на господаря та завдав йому численних ударів. Рятуючись від побиття, пенсіонер віддав нападникам 600 гривень та банківську картку, назвавши пін-код до неї.

Після цього зловмисники пішли з будинку, однак невдовзі повернулися, оскільки не змогли зняти кошти з картки. Поки 23-річний фігурант шукав та викрадав цінні речі в одній із кімнат, його 21-річний спільник ножем умисно відрізав постраждалому вухо.

За скоєне затриманим загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна фото: Національна поліція України

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного стану, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше столичні правоохоронці затримали 21-річного жителя Київської області, який викрав два мобільні телефони з торговельної точки в одному з торговельно-розважальних центрів на Берестейському проспекті. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Із заявою про злочин до поліції звернувся працівник магазину в ТРЦ у Шевченківському районі. За його словами, невідомий відвідувач попросив подивитися два смартфони загальною вартістю понад 100 тис. грн, після чого вихопив їх та втік.