Проросійська блогерка і псевдомедик: журналісти встановили особи ще двох учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці

Виявилося, що обоє учасників інциденту не є парамедиками

Ольга Зубко поширювала в соцмережах кремлівські наративи, а чоловік у формі медика фігурував у кримінальних провадженнях про СЗЧ і шахрайство

Журналісти встановили особи ще двох людей, які з’являлися під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Серед них – блогерка Ольга Зубко, яка регулярно поширювала в соцмережах наративи, що перекладають відповідальність за наслідки російської агресії на Україну, та чоловік у формі медика, медичну освіту якого журналістам не вдалося підтвердити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Радіо Свобода» та «Телебачення Торонто».

Ольгу Зубко на кадрах із керівником Офісу президента Кирилом Будановим упізнали журналісти проєкту «Донбас Реалії». Блогерка та піарниця тривалий час публікувала відео, в яких стверджувала, що Україна нібито сама провокує енергетичну катастрофу, збиває ракети над головами людей і зриває перемир’я ударами по резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

Ольга Зубко під час сутичок у Петропівлівській Борщагівці фото: кадр з відео

За словами самої Зубко, влітку СБУ відкрила щодо неї кримінальне провадження за статтею про виправдання російської агресії. Блогерка та її прихильники також повідомляли про судове засідання, яке мало відбутися у вересні, і стверджували, що прокуратура вимагала для неї п’ять років позбавлення волі.

Водночас, за даними журналістів «Схем», у відкритій частині судового реєстру немає відомостей про провадження щодо людини з таким ім’ям за відповідним обвинуваченням. Журналісти звернулися по коментар до СБУ та очікують на відповідь.

У ніч після сутичок Зубко опублікувала у Facebook відео з місця події. Вона заявила, що приїхала до Петропавлівської Борщагівки на прохання підписників, аби «допомогти людям і розібратися». Також блогерка підтвердила, що побувала всередині будинку, однак, за її словами, не побачила там ознак насильства.

Іншого учасника сутичок ідентифікували журналісти «Телебачення Торонто». Чоловік у формі медика, який з’являвся на відео поруч із жінкою, що представлялася лікаркою швидкої допомоги, виявився 36-річним киянином Віктором Єною.

Віктор Єна у формі водія швидкої допомоги фото: кадр з відео

Журналісти не знайшли підтверджень, що Єна має медичну освіту. Водночас, за даними судового реєстру, він фігурував у кримінальних провадженнях щодо самовільного залишення військової частини та шахрайства.

Крім того, чоловік має низку адміністративних правопорушень. Серед них – дрібне хуліганство, порушення правил дорожнього руху, зокрема керування автомобілем у нетверезому стані, а також перебування у стані сп’яніння як військовослужбовця.

За інформацією YouControl, до 2019 року Єна мав зареєстрований ФОП із видом діяльності «роздрібна торгівля». Також він є керівником ТОВ «ВіЯш», зареєстрованого у квітні 2022 року. Підприємство має понад 50 видів діяльності, основним із яких зазначена міжнародна діяльність.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.