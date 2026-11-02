Інцидент у будинку Нацгвардії під Києвом: чотирьох постраждалих госпіталізують, всередині може бути до 25 людей

До будівлі допустили лікаря та представника поліції, а жінка, яка перебувала всередині, розповіла про людей із тяжкими травмами

У Петропавлівській Борщагівці Київської області чотирьох людей із будинку госпіталізують до лікарні. За словами жінки, яка перебувала всередині будівлі, там загалом можуть бути 25-30 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, до будинку допустили лікаря та представника поліції. Жінка, яка вийшла з приміщення, розповіла, що всередині є люди з тяжкими травмами, яким потрібна термінова медична допомога.

Вона також оприлюднила відео, зняте в будівлі, та описала стан кількох людей: «Один чоловік повністю побитий, другий – із переламаним хребтом, третій взагалі не розмовляє».

За словами жінки, чотирьох людей із тяжким станом забирають до лікарні. Вона стверджує, що в будинку перебувають ще близько 25-30 осіб. Ці відомості наразі потребують офіційного підтвердження.

Раніше поліція Київської області спростовувала повідомлення про нібито незаконне утримання людей і загибель громадянина в Петропавлівській Борщагівці. За офіційною інформацією правоохоронців, подія відбувалася поблизу будинку, де перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України.

На місці працювали керівництво обласного управління Нацполіції та командування Нацгвардії. Обставини інциденту з’ясовуються.