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ДБР розпочало кримінальне провадження через сутички у Петропавлівській Борщагівці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ДБР розпочало кримінальне провадження через сутички у Петропавлівській Борщагівці
Події у Петропавлівській Борщагівці отримали продовження: ДБР відкрило справу
скриншот з відео

Слідчі перевірять можливе застосування примусу до військовослужбовців Нацгвардії, умови їхнього перебування у приватному будинку та законність дій усіх причетних до інциденту

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Слідство перевірятиме обставини перебування військовослужбовців Національної гвардії України у приватному будинку, а також повідомлення про можливе застосування до них примусу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

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За інформацією слідства, події розгорталися поблизу приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Нацгвардії, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

Після появи в соціальних мережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових біля будівлі зібралися громадяни. Згодом конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції.

Працівники ДБР виїхали на місце події та працювали спільно з представниками прокуратури, Національної поліції й Офісу військового омбудсмана. У відомстві зазначили, що Національна гвардія України повністю сприяла проведенню необхідних заходів.

У межах кримінального провадження слідчі мають встановити обставини та умови перебування військовослужбовців у будівлі. Окремо перевірятимуть повідомлення про можливе застосування до них примусу, а також причини виникнення конфлікту та його подальший перебіг. Крім того, правоохоронці перевірять законність дій усіх осіб, причетних до подій.

У ДБР звернули увагу на значну кількість суперечливих повідомлень, які поширюються навколо інциденту. Частина оприлюднених тверджень наразі не має належного підтвердження.

У відомстві наголосили, що для встановлення об'єктивної картини необхідно перевірити всі обставини, відтворити послідовність подій та відокремити достовірну інформацію від припущень.

ДБР запевнило, що забезпечить повне, об'єктивне та неупереджене розслідування. Усі повідомлення про можливі порушення прав людини перевірятимуть, а правову оцінку діям учасників інциденту надаватимуть виключно на підставі встановлених фактів і зібраних доказів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Станом на 3 листопада вулиця поблизу будинку, де відбулися сутички, залишається перекритою. За інформацією «Суспільного», правоохоронці проводять на місці слідчі дії та не повідомляють, коли відновлять рух.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

Теги: військові Київщина ДБР

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