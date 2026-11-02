Іноземець завдав 10 ножових ударів киянину біля ресторану: яке покарання призначив суд

Подія сталася в одному із ресторанів у центрі міста. Під час відпочинку компанії чоловіків в одного з них зник мобільний телефон

Печерський районний суд столиці виніс вирок 34-річному громадянину Азербайджану за завдання умисних тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну прокуратуру.

За підтримання публічного обвинувачення Печерської окружної прокуратури зловмисника засуджено до п'яти років позбавлення волі.

Подія сталася в одному із ресторанів у центрі міста. Під час відпочинку компанії чоловіків в одного з них зник мобільний телефон. Підозра впала на іноземців, які відпочивали поруч, після чого потерпілі викликали поліцію. Чоловіки намагалися залишити заклад до приїзду правоохоронців, однак їх спробували затримати.

Намагаючись утекти, 34-річний обвинувачений дістав ніж і завдав понад 10 ударів 24-річному киянину, який намагався втримати його за одяг. Врятувати життя потерпілому вдалося завдяки щільному зимовому одягу та оперативно наданій медичній допомозі.

Зловмисника засуджено до п'яти років позбавлення волі фото: Київська міська прокуратура

Нападника розшукали та затримали. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили ніж, а також низку мобільних телефонів, частина з яких перебувала в розшуку як викрадені. Телефон, з якого розпочався конфлікт, пізніше виявили на вулиці неподалік ресторану.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала 17-річного юнака, який жорстоко побив чоловіка в Гідропарку та відібрав його телефон. За скоєне йому загрожує тривалий термін ув’язнення. Сигнал про госпіталізованого чоловіка з Гідропарку у тяжкому стані з численними травмами надійшов до чергової частини Дніпровського управління поліції Києва від медиків.