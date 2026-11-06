Закликала перекинути автобус: заарештовано 22-річну фігурантку сутичок у Петропавлівській Борщагівці

За даними слідства, Ладика долучилася до блокування підрозділу Нацгвардії України у селі Петропавлівська Борщагівка 2 листопада

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід четвертій підозрюваній у справі про заворушення у Петропавлівській Борщагівці – це 22-річна жителька Київщини Валерія Ладика. Суд призначив їй тримання під вартою на 59 днів з можливістю внесення застави 66 тис. грн. Про це 6 листопада повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду, інформує «Главком».

Валерії Ландиці інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань – ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

За даними слідства, Ладика долучилася до блокування підрозділу Національної гвардії України у селі Петропавлівська Борщагівка 2 листопада. Перебуваючи біля службового автобуса, всередині якого були нацгвардійці, підозрювана закликала присутніх перекинути його. Вона також разом з іншими розхитувала автобус і намагаючись його перекинути.

«В автобусі були військовослужбовці Нацгвардії. Автобус зазнав технічних механічних пошкоджень», – сказала прокурорка Олена Федь.

Сторона обвинувачення просила для Валерії Ладики тримання під вартою без права на заставу. Інакше підозрювана може переховуватися від слідства і впливати на свідків, вважає прокурорка.

За словами адвоката підозрюваної Сергія Бідного, Ладика спонтанно приїхала до будинку в Петропавлівській Борщагівці після того, як дізналася із соцмереж про нібито незаконне утримання військових.

«Ладика ні з ким не координувала дії, нікого не знала. Вона спонтанно приїхала на місце коли побачила в соцмережах і медіа про утримання людей. Вона просто сприйняла інформацію, яка була поширена всюди. На місці вона була хвилин 40 і поїхала додому», – сказав адвокат.

Адвокат просив суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора і не призначати Ладиці ані тримання під вартою, ані застави. Сама Ладика заявила, що не їхала туди з наміром комусь нашкодити і не знала, що будівля була військовим об'єктом.

«Ми приїхали і потрапили у той натовп. Там всі щось кричали, може і я щось крикнула. Може була просто чимось голосніше. Я той автобус потримала секунд 20, потім пішла і ні до чого більше не лізла. Ми не знали що там військовий об'єкт, просто будинок. Якби я знала, те що зараз, то у жодному разі туди б не пішла. Я дуже шкодую», – сказала Валерія Ладика.

Суд вирішив частково задовольнити клопотання сторони обвинувачення і застосувати для Ладиги тримання під вартою на 59 днів і із заставою у 20 прожиткових мінімумів працездатних осіб – 66 тис. грн. Якщо заставу внесуть, то підозрювана не має відлучатися за межі Києва та Вишневого, здати закордонний паспорт. Адвокат сказав, що апеляцію на рішення суду не подаватимуть.

4 листопада, у Солом'янському райсуді обрали запобіжний захід для двох фігуранток сутичок у Петропавлівській Борщагівці – Валентини Молодої і Тетяна Кірєєвої, а сьогодні, 5 листопада, для Віктора Єни. Усіх трьох суд відправив під варту на два місяці без права на заставу. Усім трьом інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, поширення інформації про розташування військових, а також організацію масових заворушень. Санкція інкримінованих статте передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід для фігурантів сутичок у Петропавлівській Борщагівці для Валентини Молодої, Тетяна Кірєєвої та Віктора Єни. Усіх трьох суд відправив під варту на два місяці без права на заставу.

Нагадаємо, 2 листопада у соціальних мережах почали поширювати інформацію про те, що в будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині нібито силоміць утримують близько 40 людей, яких катують. Також стверджували, що один із чоловіків помер. Після цього до будинку почали приїжджати місцеві жителі та люди, які назвалися родичами військовослужбовців. Між ними й людьми, які перебували на території, виникли сутички. Частина присутніх намагалася потрапити всередину, під час конфлікту 14-річний підліток опинився за парканом будинку.

Згодом з'ясувалося, що будівлю використовували як тимчасовий пункт розміщення військової частини 3121 Національної гвардії України. Це підтвердив Перший корпус НГУ «Азов». Командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що там перебували військовослужбовці, зокрема ті, хто самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Четверо військових потребували медичної допомоги, їх доправили до лікарні. У корпусі «Азов» заявили, що в разі підтвердження фактів незаконного насильства винних покарають.

На місце сутичок прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він заявив, що люди перешкоджали госпіталізації військових, які потребували допомоги. За його словами, у будинку перебували 14 людей, а подібних об'єктів в Україні є багато. Буданов наголосив на необхідності з'ясувати, що відбувається в таких місцях і за яких обставин військові залишають частини. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський доручив провести службове розслідування. До з'ясування обставин долучилися Державне бюро розслідувань та Офіс військового омбудсмана.

Однією з перших до будинку приїхала жінка, яка представилася Валентиною та власницею приватної клініки «Мед-престиж». Вона заявляла, що в будівлі понад 37 днів утримують чоловіка, який переніс операцію на початку вересня, а ще троє людей також потребують допомоги. Згодом виявилося, що жінка, яка назвалася власницею приватної швидкої, насправді не має такого статусу, а компанія «Мед-престиж» не працює з 2023 року, її реальний власник сказав, що продав службові авто.

Жінка, яка назвалася медикинею – 49-річна Валентина Молода. У TikTok вона позиціонує себе як журналістка-розслідувачка. Саме на її сторінці від ранку 2 листопада з'являлися прямі ефіри із закликами приїхати на вулицю Сонячну та повідомленнями про нібито катування людей у будинку. За даними журналістів, на момент перших ефірів біля будівлі ще нікого не було. Наступного дня відео зі сторінки зникли.

3 листопада Кирило Буданов повідомив, що Валентину Молоду затримали. За його словами, вона та її супутник щонайменше за три доби до інциденту проводили розвідку будинку.

5 листопада у Нацполіції повідомили, що встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці.