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14-річного підлітка, який потрапив у будівлю Нацгвардії, та його батьків внесли до бази «Миротворець» (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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14-річного підлітка, який потрапив у будівлю Нацгвардії, та його батьків внесли до бази «Миротворець» (фото)
Кадри з підлітком одразу ж підхопила російська пропаганда
фото: кадр з відео

Хлопця звинувачують у нападі на військовослужбовців і перешкоджанні мобілізаційним заходам, а його батьків – у неналежному виконанні виховних обов’язків

Центр «Миротворець» оприлюднив дані 14-річного підлітка, який брав участь у заворушеннях біля будівлі Національної гвардії України в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Також до бази внесли інформацію про його батьків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний запис у базі порталу.

За даними «Миротворця», підліток 2 листопада разом з іншими людьми брав участь у нападі на військовослужбовців Нацгвардії. Йому закидають перешкоджання мобілізаційним заходам, напад на українських військових і заклики до насильницьких дій проти них.

14-річного підлітка, який потрапив у будівлю Нацгвардії, та його батьків внесли до бази «Миротворець» (фото) фото 1
фото: скриншот

Раніше стало відомо, що хлопець прийшов до будинку разом із друзями, виліз на цегляний паркан, кричав і погрожував людям на території. На оприлюднених у соцмережах відео видно, як він кидає каміння в бік військовослужбовців, після чого падає з паркану на територію, де перебували нацгвардійці. Згодом підлітка відпустили додому.

14-річного підлітка, який потрапив у будівлю Нацгвардії, та його батьків внесли до бази «Миротворець» (фото) фото 2

У базі «Миротворець» дії хлопця характеризують як такі, що нібито спрямовані на підрив обороноздатності України та зрив мобілізаційних заходів.

Окрім підлітка, ресурс оприлюднив особисті дані його батьків. Їх звинувачують у невиконанні батьківських обов’язків щодо утримання та виховання дитини, що, за твердженням авторів публікації, призвело до тяжких наслідків.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

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Теги: Київщина поліція Нацгвардія

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