Окупанти вдарили по птахофабриці на Київщині: вогнеборці врятували 15 тис. птахів

Вогнеборці, які прибули на місце події, оперативно ліквідували загоряння

У Бориспільському районі Київської області внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на території птахофабрики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що на момент атаки в приміщенні перебувало близько 16 тисяч птахів.

Наслідки удару ворога по птахофабриці у Київській області фото: ДСНС України

Вогнеборці, які прибули на місце події, оперативно ліквідували загоряння. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати 15 тисяч птахів.

Нагадаємо, у Чернігові ввечері 28 жовтня сотні небайдужих містян відгукнулися на заклик ветеринарно-стерилізаційного центру «Крок до тварин» допомогти тваринам після російського удару. Містяни приїжджали до КП «Ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин», щоб прихистити тварин на певний час. На місці ворожого удару працювали міські комунальні служби та благодійні організації. Виконано першочергові аварійно-відновлювальні роботи, зокрема закрито пошкоджені вікна.