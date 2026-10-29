Окупанти вдарили по птахофабриці на Київщині: вогнеборці врятували 15 тис. птахів
Вогнеборці, які прибули на місце події, оперативно ліквідували загоряння
У Бориспільському районі Київської області внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на території птахофабрики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Повідомляється, що на момент атаки в приміщенні перебувало близько 16 тисяч птахів.
Вогнеборці, які прибули на місце події, оперативно ліквідували загоряння. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати 15 тисяч птахів.
Нагадаємо, у Чернігові ввечері 28 жовтня сотні небайдужих містян відгукнулися на заклик ветеринарно-стерилізаційного центру «Крок до тварин» допомогти тваринам після російського удару. Містяни приїжджали до КП «Ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин», щоб прихистити тварин на певний час. На місці ворожого удару працювали міські комунальні служби та благодійні організації. Виконано першочергові аварійно-відновлювальні роботи, зокрема закрито пошкоджені вікна.
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