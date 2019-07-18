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    У центрі Києва з’являться контейнери для сортування сміття (фото)

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    Контейнери для збору пластику та скла - У центрі Києва з’являться контейнери для сортування сміття (фото)
    Контейнери для збору пластику та скла
    Фото: ПрАТ «Київспецтранс»

    У Києві побільшає нових контейнерів для збору сміття

    ПрАТ «Київспецтранс» закупило понад 600 нових контейнерів для твердих побутових відходів - вони замінять зношені та пошкоджені. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Також у рамках міського пілотного проекту з метою запровадження роздільного збору ТПВ підприємство придбало 120 контейнерів для збору пластику та скла. Наразі контейнери встановлюються в центральних районах Києва. Зібрану таким чином вторинну сировину доставлятимуть на сортувальну лінію і відправлятимуть далі на переробку.

    У «Київспецтрансі» нагадали, що у контейнер для збору скла можна викидати:

    • цілі та биті скляні банки,
    • віконне скло,
    • пляшки з-під напоїв, ліків, косметики.

    Не можна викидати:

    • порцеляну,
    • кераміку,
    • дзеркала,
    • будь-які лампочки.

    У контейнер для збору пластику можна викидати

    • пластикові пляшки та упаковку зі всіма цифрами, окрім 3 та 7, 
    • пакети з супермаркетів,
    • плівку стрейч,
    • бульбашкову та поліпропіленову плівку,
    • одноразові стаканчики та контейнери.

    «Дуже бажано задля економії місця попередньо зім’яти пляшки та зняти з них кришки», - зазначили в компанії.

    Не можна викидати:

    • пляшки та упаковку з маркуванням цифрами 3 та 7,
    • предмети, які містять папір або метал,
    • сильно забруднені жиром предмети.

    «Якщо ви не можете визначити тип сміття - викидайте його у загальний контейнер», - радять у «Київспецтрансі».

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    У центрі Києва з’являться контейнери для сортування сміття (фото)
    У центрі Києва з’являться контейнери для сортування сміття (фото)
    У центрі Києва з’являться контейнери для сортування сміття (фото)
    У центрі Києва з’являться контейнери для сортування сміття (фото)

    Нагадаємо, 3 липня, у Міжнародний день відмови від пластикових пакетів, на Дніпрі у Києві пройшов збір сміття на каяках, було зібрано близько двох тонн сміття.

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