У центрі Києва з’являться контейнери для сортування сміття (фото)
У Києві побільшає нових контейнерів для збору сміття
ПрАТ «Київспецтранс» закупило понад 600 нових контейнерів для твердих побутових відходів - вони замінять зношені та пошкоджені. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Також у рамках міського пілотного проекту з метою запровадження роздільного збору ТПВ підприємство придбало 120 контейнерів для збору пластику та скла. Наразі контейнери встановлюються в центральних районах Києва. Зібрану таким чином вторинну сировину доставлятимуть на сортувальну лінію і відправлятимуть далі на переробку.
У «Київспецтрансі» нагадали, що у контейнер для збору скла можна викидати:
- цілі та биті скляні банки,
- віконне скло,
- пляшки з-під напоїв, ліків, косметики.
Не можна викидати:
- порцеляну,
- кераміку,
- дзеркала,
- будь-які лампочки.
У контейнер для збору пластику можна викидати:
- пластикові пляшки та упаковку зі всіма цифрами, окрім 3 та 7,
- пакети з супермаркетів,
- плівку стрейч,
- бульбашкову та поліпропіленову плівку,
- одноразові стаканчики та контейнери.
«Дуже бажано задля економії місця попередньо зім’яти пляшки та зняти з них кришки», - зазначили в компанії.
Не можна викидати:
- пляшки та упаковку з маркуванням цифрами 3 та 7,
- предмети, які містять папір або метал,
- сильно забруднені жиром предмети.
«Якщо ви не можете визначити тип сміття - викидайте його у загальний контейнер», - радять у «Київспецтрансі».
Нагадаємо, 3 липня, у Міжнародний день відмови від пластикових пакетів, на Дніпрі у Києві пройшов збір сміття на каяках, було зібрано близько двох тонн сміття.