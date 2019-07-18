У центрі Києва з’являться контейнери для сортування сміття (фото)



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Контейнери для збору пластику та скла Фото: ПрАТ «Київспецтранс»

У Києві побільшає нових контейнерів для збору сміття

ПрАТ «Київспецтранс» закупило понад 600 нових контейнерів для твердих побутових відходів - вони замінять зношені та пошкоджені. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також у рамках міського пілотного проекту з метою запровадження роздільного збору ТПВ підприємство придбало 120 контейнерів для збору пластику та скла. Наразі контейнери встановлюються в центральних районах Києва. Зібрану таким чином вторинну сировину доставлятимуть на сортувальну лінію і відправлятимуть далі на переробку.

У «Київспецтрансі» нагадали, що у контейнер для збору скла можна викидати:

цілі та биті скляні банки,

віконне скло,

пляшки з-під напоїв, ліків, косметики.

Не можна викидати:

порцеляну,

кераміку,

дзеркала,

будь-які лампочки.

У контейнер для збору пластику можна викидати:

пластикові пляшки та упаковку зі всіма цифрами, окрім 3 та 7,

пакети з супермаркетів,

плівку стрейч,

бульбашкову та поліпропіленову плівку,

одноразові стаканчики та контейнери.

«Дуже бажано задля економії місця попередньо зім’яти пляшки та зняти з них кришки», - зазначили в компанії.

Не можна викидати:

пляшки та упаковку з маркуванням цифрами 3 та 7,

предмети, які містять папір або метал,

сильно забруднені жиром предмети.

«Якщо ви не можете визначити тип сміття - викидайте його у загальний контейнер», - радять у «Київспецтрансі».

Нагадаємо, 3 липня, у Міжнародний день відмови від пластикових пакетів, на Дніпрі у Києві пройшов збір сміття на каяках, було зібрано близько двох тонн сміття.