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    Кличко показав, як Київ запроваджує роздільний збір сміття (відео)

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    Контейнери для збору скла встановлять у центрі міста - Кличко показав, як Київ запроваджує роздільний збір сміття (відео)
    Контейнери для збору скла встановлять у центрі міста
    Фото: ПрАТ «Київспецтранс»

    Київ запроваджує європейські методики поводження з відходами

    У Києві розпочали втілювати пілотний проект з роздільного збору сміття. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив відео, як Київ запроваджує європейські методики поводження з відходами.

    «Ви вже, напевне, бачили у багатьох київських дворах так звані «сітки» - баки для твердих побутових відходів, куди можна викидати тільки скло, пластик, металеві речі та папір. Їх вже встановили понад 2,5 тисячі. Тільки в липні - 100. І будемо збільшувати кількість таких баків. Також на вулицях, поки що переважно в центрі столиці, з‘явилося понад 40 великих і яскравих контейнерів для збору скла та окремо пластику. А далі плануємо встановити в місті контейнери для роздільного збору різних типів сміття», - написав мер.

    Він зазначив, що для цього місто повинно сформувати ефективну логістику вивезення сортованого сміття, принципи сортування, вивчити виробничі потужності ліній переробки. І Київ над цим працює.

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    Розвиток системи роздільного збору сміття є частиною загальної стратегії столиці щодо впровадження європейських методик поводження з відходами.

    Як повідомлялося, ПрАТ «Київспецтранс» закупило понад 600 нових контейнерів для твердих побутових відходів - вони замінять зношені та пошкоджені. Також підприємство придбало 120 контейнерів для збору пластику та скла. Наразі контейнери встановлюються в центральних районах Києва.

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