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За шпіца – 600 тис. Скільки коштують елітні цуценята в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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За шпіца – 600 тис. Скільки коштують елітні цуценята в Україні
Мальтипу за їх фотогенічність дуже полюбляють інстаграмні блогери
фото з відкритих джерел

На даний момент найдорожчим цуценям у світі вважається унікальний «вовкособ» на ім'я Кадабомб Окамі

В Україні цуценята престижних порід коштують недешево, ціна на них може сягати десятків, а то й сотень тисяч гривень. «Главком» вирішив дослідити, які саме породи сьогодні є найдорожчими на українському ринку.

На Київщині майже за 575 тис. грн продають цуценят померанського шпіца. Таке оголошення опубліковано на OLX. В оголошенні обіцяють, що за такі гроші новий власник отримає «дуже гарне породне померанське дитинча від чудових пар». Дівчатка та хлопчики двох, двох з половиною і трьох місяців готові до переїзду в нову родину, йдеться в оголошенні. Також в оголошенні зазначено, що цуценята мають ветпаспорти та вакцини.

На Київщині майже за 575 000 грн продають цуценят померанського шпіца
На Київщині майже за 575 000 грн продають цуценят померанського шпіца
скриншот з сайту OLX

Цуценя тибетського спанієля Тіббі в міні стандартах продається за ціною 470 тис. 342 грн. За такі гроші новим власникам дістанеться «розумний хлопчик від красивих чемпіонських батьків». Повідомляється, що малюк з розплідника, з гарною генетикою, батьки протестовані на генетичні захворювання, вік три місяці. У цуценяти, за словами продавців, гарне здоров'я, щеплення за віком та документи КСУ, чіп та паспорт. Продавці готові відправити Бейлі, так звуть цуценя, «у будь-яку точку світу надійним перевізником». 

Тибетський спанієль міні стандарт коштує трохи більше 470 тис. грн
Тибетський спанієль міні стандарт коштує трохи більше 470 тис. грн
скриншот з сайтк оголошень OLX

За 332 тис. грн можна стати власником тибетського спанієля, придбавши цуценя за попереднім бронюванням. Продавці обіцяють чарівних щенят тибетського спанієля, які стануть вірними компаньйонами на довгі роки. Заводчики обіцяють цуценят «з відмінним генофондом і потенціалом для участі у виставках та розведенні». Тварини мають документи Кінологічної спілки України брид класу з гарантією чистокровного походження, відповідності стандартам породи та можливістю отримання родоводу. 

Цуценята тибетського спанієля продаються з попереднім бронюванням
Цуценята тибетського спанієля продаються з попереднім бронюванням
скриншот оголошення з сайту OLX

Шикарна яскрава дівчинка голдендудль Ф1 (Goldendoodle F1) пропонується за 237 тис. грн у Києві. Продавці стверджують, що «крихітка від шикарної генетично тестованої пари батьків». Подробиці обіцяють повідомити при особистому спілкуванні. 

Цуценя породи голдендудль коштує Ф1 237 тис. грн
Цуценя породи голдендудль коштує Ф1 237 тис. грн
скриншот оголошення з сайту OLX

Продавець з Вінниці пропонує цуценят той пуделя у забарвлення Ред Браун. Покупцям гарантують наявність щеплень за віком, також тваринки мають ветпаспорт та чіп. Цуценя обіцяють доставити по Україні та Європі. 

Той пудель у забарвленні Ред Браун коштує 231,5 тис. грн
Той пудель у забарвленні Ред Браун коштує 231,5 тис. грн
скриншот оголошення з сайту OLX

У таку ж ціну, як цуценя той пуделя, обійдеться цуценя чистокровного мальтіпу суперміні F1. «Ця крихітка стане вашем символом щастя любови та благополуччя, подарує вашому дому море позитиву та посмішок», – обіцяють продавці. 

Дівчинка мальтіпу F1 суперміні коштує 213 480 грн
Дівчинка мальтіпу F1 суперміні коштує 213 480 грн
скриншот оголошення на сайті OLX

Не обійшлося й без жартівливих оголошень. Один з власників запропонував до продажу «нічим не гіршого, чим померанський шпіц, померанського кота Васю». У власника є підозра, що кіт знає декілька мов, треба просто його розговорити. «Гляньте в його очі і все зрозумієте!», – додав продавець.  

Кота Васю пропонують за 500 тис. грн
Кота Васю пропонують за 500 тис. грн
скриншот оголошення на сайті OLX

Варто зазначити, що на даний момент найдорожчим цуценям у світі вважається унікальний «вовкособ» на ім'я Кадабомб Окамі, якого, як повідомляється, придбав індійський собаківник С. Сатіш за приголомшливу суму в 4,4 млн фунтів стерлінгів (понад $5,7 млн) у лютому 2025 року.

Кадабомб Окамі – це восьмимісячне цуценя, яке є гібридом вовка та кавказької вівчарки. Це робить його винятково рідкісною та унікальною твариною, що значною мірою зумовлює його високу ціну. За словами його нового власника, таке поєднання порід ніколи раніше не продавалося. 

Власник найдорожчого цуценяти у світі активно веде соцмережі, де регулярно показує свого улюбленця, зокрема і на шпальтах світових ЗМІ.  

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Допис, поширений Satish S (@satishcadaboms)

Нагадаємо, вчені з британського аналітичного агентства, використовуючи давньогрецьку формулу «фізичної досконалості», з'ясували, який собака найкрасивіший. В результаті дослідження було складено список гармонійно складених порід, який очолив шотландський керн-тер'єр.

Теги: гроші тварини щеплення соцмережі

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