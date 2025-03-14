Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розповів про «хороші» перемовини із Путіним: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розповів про «хороші» перемовини із Путіним: деталі
Трамп: «Ми провели дуже хороші та продуктивні переговори з Володимиром Путіним учора, і є дуже хороший шанс, що ця кривава війна нарешті може завершитися»
фото архівне: REUTERS/Kevin Lamarque

Трамп розповів непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових

Президент США Дональд Трамп розповів деталі перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі очільника США.

«Ми провели дуже хороші та продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним учора, і є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна нарешті може завершитися», – написання Трамп. Водночас він не уточнив, чи це була телефонна розмова двох президентів, чи це стосується візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

Далі Трамп написав непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових. «Але, на цей момент, тисячі українських військ повністю оточені російським військами і перебувають у дуже поганій та вразливій позиції», – заявив глава Америки.

Президент США заявив, що нібито попросив Путіна «пощадити їхні життя», оскільки «це була б жахлива різанина, якої не бачили з часів Другої світової війни». Наприкінці Трамп попросив «благословення для всіх».

Трамп розповів про «хороші» перемовини із Путіним: деталі фото 1
скриншот: соцмережа truth social

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним ввечері 13 березня. Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував зустріч та окреслив можливі подальші кроки Росії у перемовинах щодо завершення війни.

«Він, Віткофф, вчора був тут, вчора пізно ввечері вже він був прийнятий президентом Путіним. Було надано російській стороні додаткову інформацію. І також, власне, через Віткоффа Путін передав інформацію і додаткові сигнали для президента Трампа», – заявив Пєсков. Сама розмова Путіна і Віткоффа відбулась у закритому форматі, тому подробиць зустрічі не оголошується.

Напередодні цього Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Читайте також:

Теги: путін соцмережі переговори Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому Домі 28 лютого 2025 року
Післямова до подій у Білому домі. 10 «дитячих» і суперечливих тверджень
1 березня, 10:35
Напавши на Крим і Донбас, Путін відсік частину лояльного електорату
Путін напав на Україну заради одного
27 лютого, 19:31
Російські загарбники вкотре порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими
Окупанти вчергове розстріляли українських військовополонених
17 лютого, 17:00
Путін зі шрамом на лобі під час Форуму технологій майбутнього в Москві
У Путіна з’явився дивний шрам
23 лютого, 16:47
Дональд Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
Дональд Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
24 лютого, 20:24
Американська делегація на перемовинах у Ер-Ріяді минулого місяця
Стало відомо, про що запитають делегати США українську сторону на переговорах
10 березня, 00:19
Перший візит Віткоффа до російської столиці відбувся у лютому
Посланець Трампа збирається до Москви
11 березня, 08:20
Період між перемогою Трампа на виборах та його інавгурацією був суперприбутковим, проте все змінилося
Мільярдери, які відвідали інавгурацію Трампа, почали стрімко втрачати статки – Bloomberg
11 березня, 11:10
Очільник компанії заявив, що переговори про постачання зброї для миротворців наразі не ведуться
Німецький Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні
Вчора, 09:52

Політика

Трамп розповів про «хороші» перемовини із Путіним: деталі
Трамп розповів про «хороші» перемовини із Путіним: деталі
У Нижньогородській області дрони атакували елітний військовий полігон
У Нижньогородській області дрони атакували елітний військовий полігон
Як треба поважати собак: Трамп подав приклад
Як треба поважати собак: Трамп подав приклад
До болгарського парламенту пройшла проросійська партія після перерахунку голосів
До болгарського парламенту пройшла проросійська партія після перерахунку голосів
Нідерландський євродепутат закликає ЄС задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ
Нідерландський євродепутат закликає ЄС задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ
ЄС готує масштабний проєкт відродження військової промисловості – Politico
ЄС готує масштабний проєкт відродження військової промисловості – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
79K
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
36K
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
18K
США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу
14K
Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг

Новини

Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Сьогодні, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Сьогодні, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
12 березня, 23:44

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua