Трамп розповів про «хороші» перемовини із Путіним: деталі

Трамп: «Ми провели дуже хороші та продуктивні переговори з Володимиром Путіним учора, і є дуже хороший шанс, що ця кривава війна нарешті може завершитися»

Трамп розповів непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових

Президент США Дональд Трамп розповів деталі перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі очільника США.

«Ми провели дуже хороші та продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним учора, і є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна нарешті може завершитися», – написання Трамп. Водночас він не уточнив, чи це була телефонна розмова двох президентів, чи це стосується візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

Далі Трамп написав непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових. «Але, на цей момент, тисячі українських військ повністю оточені російським військами і перебувають у дуже поганій та вразливій позиції», – заявив глава Америки.

Президент США заявив, що нібито попросив Путіна «пощадити їхні життя», оскільки «це була б жахлива різанина, якої не бачили з часів Другої світової війни». Наприкінці Трамп попросив «благословення для всіх».

скриншот: соцмережа truth social

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним ввечері 13 березня. Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував зустріч та окреслив можливі подальші кроки Росії у перемовинах щодо завершення війни.

«Він, Віткофф, вчора був тут, вчора пізно ввечері вже він був прийнятий президентом Путіним. Було надано російській стороні додаткову інформацію. І також, власне, через Віткоффа Путін передав інформацію і додаткові сигнали для президента Трампа», – заявив Пєсков. Сама розмова Путіна і Віткоффа відбулась у закритому форматі, тому подробиць зустрічі не оголошується.

Напередодні цього Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.