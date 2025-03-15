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Дешевше за квартиру. У Шотландії виставлено на продаж мальовничий острів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ейлін Мор може похвалитися трьома пляжами в бухті
фото: Jam Press

Ейлін Мор – це відокремлений острів  у Шотландії, що омивається кришталево чистими водами озера Лох-Санарт

Острів Ейлін Мор, розташований на мальовничому західному узбережжі Шотландії, виставлений на продаж за ціною, яка здивує навіть найдосвідченіших покупців нерухомості. Про це інформує «Главком» із посиланням на видання Daily Record.

Як пишуть журналісти, вартість цього райського куточка складає всього 325 тис. фунтів стерлінгів ($410 тис.), що значно нижче за середню ціну квартири в столиці Великої Британії – Лондоні. Для порівняння, середня вартість квартири в Лондоні складає 543,2 тис. фунтів стерлінгів ($685 тис.), що майже вдвічі перевищує ціну острова Ейлін Мор.

Ейлін Мор – це відокремлений острів площею 30 акрів (12 га), що омивається кришталево чистими водами озера Лох-Санарт. Природа щедро обдарувала це місце зеленими пагорбами, мальовничими краєвидами та трьома чудовими пляжами з білим піском. Острів стане справжньою знахідкою для тих, хто мріє втекти від темпів великого міста та насолодитися єднанням із первозданною природою.

Белл Інграм, який керує його продажем, описує острів як «нові можливості та пригоди». Ця рідкісна можливість виникла, оскільки острів був у сімейній власності протягом багатьох поколінь.

До острова можна дістатися лише на човні або по дамбі під час відпливу. Незважаючи на своє дещо відокремлеене розташування, Ейлін Мор розташований всього за сім хвилин їзди від села Стронтіан, де є все необхідне для комфортного життя: магазини, церква, кафе, початкова та середня школи. Любителі активного відпочинку зможуть насолодитися пішими прогулянками мальовничими стежками та підкорити вершини місцевих скель. А всього за кілька кілометрів від острова розташований національний природний заповідник Аріундл Оаквуд, де можна побачити рідкісні види флори та фауни.

Варто зазначити, що сам острів Ейлін Мор є заповідною зоною, тому можливості для будівництва на ньому обмежені.

Нагаадаємо, тепер Венеція залучатиме мандрівників ще більше, адже зовсім неподалік популярного туристичного міста утворився острів, який раніше показував себе світу лише влітку.

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Теги: Лондон Велика Британія гроші нерухомість Шотландія природа церква

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