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Міжнародний гігант один за одним скуповує банки у Польщі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Міжнародний гігант один за одним скуповує банки у Польщі
Aion Bank і Vodeno були придбані UniCredit за 376 мільйонів євро
фото: gazeta.pl

Міжнародний гігант UniCredit купує польські банки і розмірковує про можливості польського ринку

Банки, створені поляками, поступово поглинаються міжнародним гігантом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське видання Gazeta.Pl.

UniCredit придбав Aion Bank та Vodeno за 376 млн євро. У пресрелізі банк запевняє, що ці інвестиції дозволять «прискорити органічне зростання, вийти на нові ринки, нові компанії та клієнтські сегменти». Амбіції банку стосуються насамперед Польщі. Засновником Aion Bank та Vodeno є поляк Войцех Соберай, менеджер із банківського сектору. 

UniCredit зник з польського ринку у 2017 році, продавши активи Польському фонду розвитку. Але із заяви структури можна дізнатися, що «первісні пілотні проекти включають, серед іншого, повторний вихід на польський ринок, розширення сусідніх країн Західної Європи». UniCredit планує поступово інвестувати в Європу до 200 млн. євро з терміном окупності менше двох років. І планує залучити 2,5 млн. клієнтів.

UniCredit – друга найбільша банківська група Італії (після Intesa Sanpaolo). Основними регіонами діяльності є Італія, Німеччина, Австрія та країни Центральної та Східної Європи. З 2011 року входить до глобально системно значущих банків.

«Завдяки об’єднаним можливостям Aion Bank і Vodeno, UniCredit тепер має доступ до інноваційної, масштабованої та гнучкої хмарної платформи, заснованої на підключенні API та вбудованої технології смарт-контрактів», – йдеться у повідомленні банку. У свою чергу доступ до технології Vodeno має надати банку «гнучкість у розробці нових продуктів, низькі витрати на обслуговування та більш короткий час впровадження».

«Це інвестиція як у збільшення наших власних технологічних можливостей – завдяки придбанню перевіреної команди, яка розробила одну з найсучасніших і гнучких базових банківських систем – так і в наш бізнес, що дозволяє нам значно розвиватися за рахунок виходу на нові ринки», – пояснив Андреа Орсель, генеральний директор UniCredit.

Нагадаємо, європейські оборонні підприємства зіткнулися з відмовами банків у фінансуванні через внутрішні політики кредитних організацій. В рамках ESG-стандартів збройові компанії належать до категорії небажаних активів, що ускладнює їхній доступ до фінансів. Так, наприклад, відкриття банківського рахунку стає неможливим.

Теги: інвестиції ринок Польща гроші банк

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