Трамп прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна і облаяв журналістів

Трамп про зустріч Віткоффа з Путіним: Не було ніякого очікування

Президент США звинуватив ЗМІ у тому, що вони поширюють фейки

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спеціальний посланник Стів Віткофф не чекав зустрічі з Путіним дев'ять годин, як писали ЗМІ. Як інформує «Главком», про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Фейкові новини, як зазвичай, знову взялися за справу! Чому вони не можуть бути чесними, хоча б раз?

Учора ввечері я прочитав, що Путін змусив мого вельмишановного посла і спеціального представника Віткоффа чекати понад дев'ять годин, хоча насправді жодного очікування не було.

Відбулися й інші зустрічі з іншими представниками Росії, і, очевидно, вони зайняли деякий час, але вони були дуже продуктивними. З цього моменту все пішло швидко й ефективно, і всі ознаки, як я сподіваюся, дуже хороші!

Ще раз: не було ніякого дев'ятигодинного очікування або взагалі ніякого очікування!

Єдина причина, з якої вони вигадали цю історію, – це спробувати принизити, тому що вони хворі дегенерати, які повинні почати правильно повідомляти новини.

Ось чому вони втратили свої рейтинги, свою аудиторію і повагу», – написав Трамп.

Раніше Sky News повідомили, що спецпосланник президента США Стів Віткофф, який став головним переговорником Дональда Трампа, прочекав майже вісім годин у Москві, аби зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у 2024 році Трамп зробив гучну обіцянку, що закінчить війну в Україні за 24 години ще у листопаді, якщо його оберуть президентом США. Згодом у січні, перед виборами, всі пригадували його обіцянки.

Після вступу на посаду Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів.

Так, Келлог прокоментував обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні за добу. Келлог заявив, що обіцянка американського лідера не стосувалася конкретної дати.

«Згадайте, що він (Трамп – «Главком») говорив про потенціал повернення українських територій. А ще він обіцяв закінчити війну за 24 години. Але ми не сказали, в який саме день чи в якому році це станеться», – сказав він, додавши, що діалог обох сторін є «ключем до результату».