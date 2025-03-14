Макрон назвав тактику Росії, яка терміново має припинитися

Очільник Франції: Російська агресія в Україні має бути припинена, звірства мають припинитися, і тактика затягування теж

Макрон: Росія повинна прийняти пропозицію США та України про 30-денне припинення вогню

Росія повинна погодитися на 30-денне перемир'я з Україною і припинити тактику затягування війни. Як передає «Главком», про це президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережі X.

За словами французького лідера, сьогодні, 14 березня, він провів окремі переговори з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Британії Кіром Стармером. Вони обговорили прогрес, якого досягли Україна і США на зустрічі в Джидді.

«Тепер Росія повинна прийняти пропозицію США та України про 30-денне припинення вогню. Російська агресія в Україні має бути припинена. Звірства мають припинитися. І тактика затягування теж», – наголосив Макрон.

Президент Франції додав, що завтра, 15 березня, робота зі зміцнення підтримки України та забезпечення міцного і довготривалого миру продовжиться. Для цього буде організовано відеоконференцію, у якій, зокрема, братимуть участь Зеленський і Стармер.

Раніше очільник України Володимир Зеленський повідомив, що 15 березня відбудеться саміт європейських партнерів. «Ми представимо нашу позицію та реальну інформацію про те, що відбувається – відбувається на фронті, також відбувається в Курській області та в усіх наших контактах з партнерами».

Водночас німецькі, британські та французькі радники з питань безпеки терміново вирушили до США для переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на WELT.

Вважається, що приводом до цього стало те, що Вашингтон, Москва та Київ обговорюють можливі шляхи мирного врегулювання війни в Україні нібито без залучення європейських країн.

До слова, президент України Володимир Зеленський зауважив, що вчорашні заяви російського диктатора Володимира Путіна показують, що він не хоче перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу України.

«Вчора ми почули заяви Путіна – він висуває деякі умови, які чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна – це завжди було очевидним, і це є очевидним зараз. Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі», – заявив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Путін не може завершити цю війну, оскільки в такому разі залишиться ні з чим.