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Початок масштабної житлової реформи. Рада підтримала законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Початок масштабної житлової реформи. Рада підтримала законопроєкт
Ухвалений законопроєкт передбачає, що українці отримають ефективні інструменти для отримання житла від держави
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Законопроєкт має на меті розвʼязати проблему понад 600 тис. українців, які десятиліттями стоять у квартирних чергах

Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт «Про основні засади житлової політики». Це дає старт масштабній житловій реформі в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову партії «Слуга народу» Олену Шуляк.

За словами нардепки, за ухвалення законопроєкту наша держава отримає 300 млн євро як виконання одного з індикаторів програми Ukraine Facility, відповідно до якої Україні надається 50 млрд євро від ЄС.

Мета законопроєкту №12377 розвʼязати проблему сотень тисяч людей, які десятиліттями чекають у чергах на житло від держави. Як зазначила Шуляк, житловий кодекс 1983 року давно не ефективний і не вирішує жодних завдань. 

Виконання «житлового індикатору» – остаточне ухвалення законопроєкту №12377 до четвертого кварталу цього року принесе Україні 300 млн євро. Водночас для повноцінного початку житлової реформи будуть створені та ухвалені ще два важливі законопроєкти – «Про фонд соціального житла», а також законопроєкт про управління цим фондом. Над першим роботу вже розпочали, оскільки дедлайн його ухвалення  по Ukraine Facility – четвертий квартал 2026 року.

Що передбачає реформа житлової політики 

За словами Шуляк, українці отримають ефективні інструменти для отримання житла. Це буде низка доступних фінансово-кредитних механізмів, перезапуск інструменту житлово-будівельних кооперативів, а також державно-приватне партнерство. Йдеться про так званих операторів доступного житла.

«Це, що стосується отримання житла у власність. Для тих громадян, чиї доходи цього не дозволять, буде запроваджено два формати тимчасового житла — соціальна оренда та оренда з правом викупу. Обидва механізми вже багато років ефективно працюють у ЄС, і ми максимально адаптуємо їх під українські реалії так, щоб це дійсно працювало й максимально ефективно закривало потребу в житлі. Зокрема, буде і тимчасове службове житло», – каже вона.

Хто надаватиме житло в соціальну оренду 

Житло, яке можна взяти в соціальну оренду, буде надаватись з державного та муніципального фондів соціального житла. Наразі в Україні їх немає.

«Це буде і нове житло, що споруджуватиметься за державний кошт, і державно-приватне партнерство, але головне, що ми зможено в такий спосіб нарешті добудувати всі наші довгобуди — наслідок діяльності недобросовісних забудовників і не тільки. Законопроєкт щодо фонду соціального житла, де все це буде прописано, вже готується. Наступним, фінальним, буде законопроєкт про управління цим фондом», – пояснила нардепка.

Нагадаємо, у межах програми «єОселя» українці отримали іпотечних кредитів на житло на суму 30 млрд грн

До слова, попри стабільні ціни, вторинний ринок нерухомості Києва у червні зіткнувся зі зростанням пропозицій та падінням попиту. Згідно з дослідженням Dіm.ria, столичні покупці стали менш активними, тоді як вибір квартир значно розширився.

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Теги: Верховна Рада українці житло Олена Шуляк

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