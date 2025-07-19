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На Київщині потяг збив чоловіка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Київщині потяг збив чоловіка
Від отриманих травм потерпілий помер на місці події
фото: поліція Київщини

Чоловік загинув під колесами потяга на залізничному переїзді

На Фастівщині Київської області 63-річний чоловік загинув під колесами пасажирського потяга. Правоохоронці розслідують обставини смертельного інциденту на залізниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

До поліції надійшло повідомлення від чергової по станції, що в межах станції «Півні» смертельно травмовано чоловіка. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням Конотоп-Фастів збив 63-річного місцевого жителя, який рухався в межах залізничного переїзду. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Поліція Київщини вкотре нагадує, що залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, поліція Києва притягнула до адміністративної відповідальності 25-річну місцеву мешканку, яка у метро вигукувала схвальні гасла на користь держави-агресора. Інцидент набув розголосу після публікації відео в соціальних мережах. 

До слова, у місті Узин Білоцерківського району сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє водіїв, а одного пасажира госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини. 

За попередніми даними правоохоронців, 16 липня близько 17:00 41-річний водій мікроавтобуса Ford Transit втратив керування та виїхав на зустрічну смугу. Там його транспортний засіб зіткнувся з автомобілем ВАЗ, яким керував 52-річний водій, та вантажівкою Scania.

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Теги: Київщина потяг смерть

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